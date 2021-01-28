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Сколько чиновников не понесут уголовную ответственность за неподачу декларации

Сколько чиновников не понесут уголовную ответственность за неподачу декларации

Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный Суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

Кто именно не будет нести ответственности? Среди субъектов декларирования, которые не подали декларации, есть и бывшие народные депутаты. В частности, Константин Жеваго, Игорь Кононенко, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.

Несмотря на то, что с 30.12.2020 года вступил в силу Закон Украины № 1074-IX, которым возобновлена уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации и умышленное декларирования недостоверных сведений, эти лица не смогут быть привлечены к ответственности.

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Так, закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени (ч.2 ст. 5 УК Украины). То есть, если норма закона об уголовной ответственности не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами такого закона.

Справка Finance.ua:

  • 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366−1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
  • В частности, эта статья устанавливает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за подачу субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  • 28 октября НАПК во исполнение решения Конституционного Суда Украины закрыло доступ к Реестру деклараций.
  • Позже президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству», которым предлагается признать, что решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года является «ничтожным» (не приводит к правовым последствиям) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.
По материалам Finance.UA
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