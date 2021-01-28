Сколько чиновников не понесут уголовную ответственность за неподачу декларации

Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный Суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

Кто именно не будет нести ответственности? Среди субъектов декларирования, которые не подали декларации, есть и бывшие народные депутаты. В частности, Константин Жеваго, Игорь Кононенко, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.

Несмотря на то, что с 30.12.2020 года вступил в силу Закон Украины № 1074-IX, которым возобновлена уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации и умышленное декларирования недостоверных сведений, эти лица не смогут быть привлечены к ответственности.

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Так, закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени (ч.2 ст. 5 УК Украины). То есть, если норма закона об уголовной ответственности не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами такого закона.

Справка Finance.ua:

27 октября КСУ признал неконституционной статью 366−1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья устанавливает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за подачу субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

28 октября НАПК во исполнение решения Конституционного Суда Украины закрыло доступ к Реестру деклараций.