0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года

Ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года

С начала 2021 года внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.

Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины (январь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, нефть дорожала в результате объявления о временном сокращении объемов добычи Саудовской Аравией и Ираком, а также экспорта Ираном. Цены на природный газ оставались высокими, учитывая значительные морозы в странах северного полушария и отдельных регионах Китая.

Кроме того, морозы в Китае на фоне сезонного уменьшения спроса в преддверии празднования Нового года по восточному календарю привели к коррекции в сторону снижения цен на сталь.

Однако цены на железную руду достигли максимума за последнее десятилетие. Причинами были перебои поставок из Австралии из-за сезона дождей и из Бразилии из-за пожара на железорудном терминале Vale, отметили в НБУ.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.