Ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года

С начала 2021 года внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.
Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины (январь 2021 года).
Как отмечается в обзоре, нефть дорожала в результате объявления о временном сокращении объемов добычи Саудовской Аравией и Ираком, а также экспорта Ираном. Цены на природный газ оставались высокими, учитывая значительные морозы в странах северного полушария и отдельных регионах Китая.
Кроме того, морозы в Китае на фоне сезонного уменьшения спроса в преддверии празднования Нового года по восточному календарю привели к коррекции в сторону снижения цен на сталь.
Однако цены на железную руду достигли максимума за последнее десятилетие. Причинами были перебои поставок из Австралии из-за сезона дождей и из Бразилии из-за пожара на железорудном терминале Vale, отметили в НБУ.
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