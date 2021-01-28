Ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года

С начала 2021 года внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.

Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины (январь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, нефть дорожала в результате объявления о временном сокращении объемов добычи Саудовской Аравией и Ираком, а также экспорта Ираном. Цены на природный газ оставались высокими, учитывая значительные морозы в странах северного полушария и отдельных регионах Китая.

Кроме того, морозы в Китае на фоне сезонного уменьшения спроса в преддверии празднования Нового года по восточному календарю привели к коррекции в сторону снижения цен на сталь.

Однако цены на железную руду достигли максимума за последнее десятилетие. Причинами были перебои поставок из Австралии из-за сезона дождей и из Бразилии из-за пожара на железорудном терминале Vale, отметили в НБУ.