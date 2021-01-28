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СБУ разоблачила схему фиктивного выполнения ремонтных работ на Укрзализныце

СБУ разоблачила схему фиктивного выполнения ремонтных работ на Укрзализныце

Служба безопасности Украины задокументировала некачественный ремонт подвижного состава Укрзализныци, что могло привести к внештатным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В Киеве Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО „Укрзализныця“ для эксплуатации железнодорожных путей», — говорится в сообщении.

По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого «ремонта» создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО «Укрзализныця». В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. В то же время подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

По материалам УКРИНФОРМ
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