По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (53,370 млн грн и 53,827 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (52 и 47), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05−28,06 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 99 активных заявок по доллару на сумму 107,197 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,1500 — 2 222
28,1500 — 5 000
28,1500 — 7 777
28,0600 — 50 000
28,0600 — 33 333
28,0600 — 25 555
28,0600 — 24 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,0500 — 5 000
28,0500 — 99 999
28,0600 — 5 000
28,0600 — 20 000
28,0600 — 20 000
28,0690 — 10 000
28,0700 — 5 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,0877 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0471 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)Вчера, 11:45 - 4679 23
Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMSВчера, 16:31 - 1475 11
Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионовВчера, 13:20 - 645 10
Зарплата в Украине может уравняться с польской через 30-40 лет — ГетманцевВчера, 20:22 - 529 7
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект4 ч. назад - 1260 5
В Киеве закрылась сеть заведений общественного питанияВчера, 15:44 - 6782 2
Какая сумма госдолга приходится на каждого украинцаВчера, 16:10 - 3106 5
Глава Киевгорстроя объяснил причины задержек в сдаче ЖК "Укрбуда"Вчера, 14:14 - 2059
Как оформить недвижимость на ребенкаВчера, 19:01 - 2032
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье3 ч. назад - 1996 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Вчера, 15:48 - 299
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 644
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1353
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1149 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2008 2