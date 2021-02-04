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В прошлом году украинцы заплатили почти 1,6 млрд грн налога на недвижимость

В прошлом году украинцы заплатили почти 1,6 млрд грн налога на недвижимость

В 2020 году владельцы недвижимости уплатили почти 1,6 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц в местные бюджеты.

Об этом сообщает ГНС в Хмельницкой области.

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«В 2021 году налог на недвижимость плательщики платят за 2020 год по ставкам, которые были законодательно определены в этот период. Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов», — говорится в сообщении.

При этом льготные размеры площади имущества, на которые не начисляется налог, составляют:

  • для квартиры/квартир независимо от их количества — 60 кв. метров;
  • для жилого дома/домов независимо от их количества — 120 кв. метров;
  • для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), — 180 кв. метров.

Налоговое обязательство по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

В то же время, пунктом 52−5 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Кодекса (в редакции Закона Украины от 30.03.2020 № 540-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)») определено, что объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не являются объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в соответствии со статьей 266 Кодекса в период с 1 марта по 31 марта 2020 года.

Итак, в 2021 году расчет сумм налога за отчетный 2020 год с объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом за исключением периода с 1 марта по 31 марта 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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