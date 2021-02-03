General Motors к 2035 году откажется от бензина и дизеля

Американский автопроизводитель General Motors объявил о намерении постепенно отказаться от пассажирских автомобилей, работающих на бензине и дизеле, и спортивных автомобилей до 2035 года в пользу электрических автомобилей.
Об этом сообщает The Hill.
Крупнейший производитель автомобилей в стране заявил, что в ближайшие 14 лет в его парке будут только полностью электрические авто, внедорожники и легкие грузовики. В то же время этот шаг не будет касаться тяжелых транспортных средств, таких как коммерческие грузовики.
Компания также заявила, что к 2030 году будет обеспечивать 100-процентную возобновляемую энергию для питания своих операций в США и глобальных объектов до 2035 года. Это на пять лет опережает ранее объявленные планы компании.
«General Motors присоединяется к правительствам и компаниям по всему миру, работая над созданием более безопасного, экологического и лучшего мира», — заявила Мэри Барра, генеральный директор General Motors.
Отмечается, что GM планирует потратить $27 миллиардов в течение следующих пяти лет на выпуск 30 электромобилей, включая новый электрический пикап Hummer, который, как ожидается, станет доступным для заказчиков течение этого года.
На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что намерен заменить весь правительственный автопарк американскими электромобилями «с нулевыми выбросами» в рамках недавно объявленной программы «Покупай американское».
Сейчас в США собирают всего несколько полностью электрических автомобилей. Tesla, General Motors и Nissan Motor производят электромобили внутри страны, тогда как Ford Motor и другие компании объявили о такой перспективе в будущем.
В сентябре 2020 года в 27 странах Европы впервые продали больше электрокаров, чем автомобилей на дизеле.
Министерство инфраструктуры разработало пошаговый план действий по внедрению в Украине экологического транспорта, что предусмотрено Национальной транспортной стратегией до 2030 года.
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