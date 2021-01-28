В Финляндии поездку на такси можно будет оплатить идеей

Вместо денег пассажира попросят высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси с точки зрения клиента.

В столичном регионе Финляндии, а также в Оулу и в Рованиеми 3 февраля на один день появится особое такси, в котором можно будет проехать совершенно бесплатно, сообщает Yle.

Вместо денег пассажира попросят высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси с точки зрения клиента.

«Мы надеемся, что люди расскажут о своем опыте и дадут конкретные советы по улучшению нашего сервиса. Мы будем благодарны за любые мысли и комментарии», — рассказала представитель Таксомоторного общества Финляндии Катя Сакса.

Отмечается, что специальное такси можно будет вызвать только по телефону. Все мнения клиентов будут задокументированы и опубликованы в социальных сетях. В кампании участвуют Таксомоторное общество и фирмы Lähitaksi, Taksi Helsinki и Otaxi.

«Изменение законодательства, состоявшееся два года назад, привело к снижению доверия финнов к такси, хотя подавляющее большинство предпринимателей, работающих в сфере, хочет предоставить клиентам лучший сервис. Поэтому для нас важно сломать некоторые стереотипы и найти способ вернуть утраченное доверие», — поделилась Катя Сакса.