В Финляндии поездку на такси можно будет оплатить идеей

Вместо денег пассажира попросят высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси с точки зрения клиента.
В столичном регионе Финляндии, а также в Оулу и в Рованиеми 3 февраля на один день появится особое такси, в котором можно будет проехать совершенно бесплатно, сообщает Yle.
Вместо денег пассажира попросят высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси с точки зрения клиента.
«Мы надеемся, что люди расскажут о своем опыте и дадут конкретные советы по улучшению нашего сервиса. Мы будем благодарны за любые мысли и комментарии», — рассказала представитель Таксомоторного общества Финляндии Катя Сакса.
Отмечается, что специальное такси можно будет вызвать только по телефону. Все мнения клиентов будут задокументированы и опубликованы в социальных сетях. В кампании участвуют Таксомоторное общество и фирмы Lähitaksi, Taksi Helsinki и Otaxi.
«Изменение законодательства, состоявшееся два года назад, привело к снижению доверия финнов к такси, хотя подавляющее большинство предпринимателей, работающих в сфере, хочет предоставить клиентам лучший сервис. Поэтому для нас важно сломать некоторые стереотипы и найти способ вернуть утраченное доверие», — поделилась Катя Сакса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии не хватает: бывший президент Польши ищет работуПозавчера, 18:33 - 1186 8
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 2731 7
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроектВчера, 09:00 - 3059 7
В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из РоссииВчера, 09:31 - 864 6
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 2778 5
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)Вчера, 12:55 - 5230
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жильеВчера, 10:02 - 4721 1
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 4208 5
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроектВчера, 09:00 - 3059 7
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 2778 5
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Позавчера, 15:48 - 477
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 696
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1421
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1185 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2055 2