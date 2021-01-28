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Застрахованные убытки от катастроф в 2020 году превысили $97 млрд

Застрахованные убытки от катастроф в 2020 году превысили $97 млрд

Убытки от катастроф 2020 года, застрахованных частным сектором или государственными программами, выросли с $71 млрд. грн. до $97 млрд., говорится в отчете страхового брокера AON «Weather, Climate & Catastrophe Insight`2020».

Общие экономические потери в 2020 году были оценены в $268 млрд. ($232 млрд. в 2019-м), что вызвано 416 катастрофами, в результате чего пробел в защите составил 64%. Экономические потери на 8% превышают среднегодовые потери за это столетие.

По оценке страховщиков, разрыв в страховом покрытии катастрофических рисков в 2020 году составил $171 млрд.

Глобальная реакция на социально-экономическую нестабильность, вызванную пандемией COVID-19, привела к усилению внимания к другим системным рискам, в частности к изменению климата, и вызывает коренное изменение приоритетов бизнеса.

AON подчеркивает возрастающую вероятность роста кумуляции убытков и то, что ведущие страховщики в будущем будут определяться их способностью управлять глобальными последствиями одновременных катастрофических событий.

По материалам forINSURER
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