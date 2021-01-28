МТСБУ усовершенствует систему прямого урегулирования: что это дает

Сегодня участниками системы прямого урегулирования в Украине являются 15 компаний-членов МТСБУ, на которых приходится около трети рынка автогражданки.

Об этом сообщают в МСТБУ.

Что предполагает Прямое урегулирование. Это особый способ урегулирования страховых событий в рамках общей системы ОСАГО.

При нем автовладелец, пострадавший в ДТП, имеет право обратиться и получить страховое возмещение от страховой компании, с которой он заключил договор автогражданки, а уже потом страховщик пострадавшего сам обращается к страховой компании виновника аварии за компенсацией.

Согласно данным МТСБУ, по количеству договоров доля этих компаний на рынке ОСАГО в 2020 г. достигла 27,4%, а по количеству полученных требований на выплату страхового возмещения – 33,9%.

По словам генерального директора МТСБУ Владимира Шевченка, принцип «где приобрел полис, там и получаешь выплату» максимально упрощает процесс получения возмещения. Так пострадавшему в ДТП не приходится иметь дело с незнакомой страховой компанией, чей офис нередко может находиться в другом городе или даже в другом регионе.

Чтобы воспользоваться прямым урегулированием – автовладельцу нет необходимости заключать дополнительные договоры со своей страховой компанией (механизм действует в рамках договора ОСАГО).

При этом за пострадавшим сохраняется право обращаться за возмещением ущерба к страховой компании виновника ДТП , как это предусмотрено законом «Про ОСАГО».

Он имеет право выбрать, урегулировать страховое событие по обычной системе или в рамках прямого урегулирования.

За четыре года работы в рамках системы ПУУ было урегулировано 28,5 тыс. страховых случаев, сумма страховых выплат по ним превысила 482 млн. грн.

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