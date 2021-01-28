0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

МТСБУ усовершенствует систему прямого урегулирования: что это дает

МТСБУ усовершенствует систему прямого урегулирования: что это дает

Сегодня участниками системы прямого урегулирования в Украине являются 15 компаний-членов МТСБУ, на которых приходится около трети рынка автогражданки.

Об этом сообщают в МСТБУ.

Что предполагает Прямое урегулирование. Это особый способ урегулирования страховых событий в рамках общей системы ОСАГО.

При нем автовладелец, пострадавший в ДТП, имеет право обратиться и получить страховое возмещение от страховой компании, с которой он заключил договор автогражданки, а уже потом страховщик пострадавшего сам обращается к страховой компании виновника аварии за компенсацией.

Что такое ОСАГО. И как оно работает 🚗

Согласно данным МТСБУ, по количеству договоров доля этих компаний на рынке ОСАГО в 2020 г. достигла 27,4%, а по количеству полученных требований на выплату страхового возмещения – 33,9%.

По словам генерального директора МТСБУ Владимира Шевченка, принцип «где приобрел полис, там и получаешь выплату» максимально упрощает процесс получения возмещения. Так пострадавшему в ДТП не приходится иметь дело с незнакомой страховой компанией, чей офис нередко может находиться в другом городе или даже в другом регионе.

Чтобы воспользоваться прямым урегулированием – автовладельцу нет необходимости заключать дополнительные договоры со своей страховой компанией (механизм действует в рамках договора ОСАГО).

  • При этом за пострадавшим сохраняется право обращаться за возмещением ущерба к страховой компании виновника ДТП, как это предусмотрено законом «Про ОСАГО».
  • Он имеет право выбрать, урегулировать страховое событие по обычной системе или в рамках прямого урегулирования.

За четыре года работы в рамках системы ПУУ было урегулировано 28,5 тыс. страховых случаев, сумма страховых выплат по ним превысила 482 млн. грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.