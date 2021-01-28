Криклий о повышении безопасности дорожного движения: в этом году правительство выделило 2,4 миллиарда

В 2021 году на реализацию государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения правительство предусмотрело 2,4 млрд грн.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
«В этом году на программу повышения уровня безопасности дорожного движения правительством выделено 2,4 миллиарда гривен. Наши основные направления — создание дорожной инфраструктуры, приобретение для МВД оборудования для контроля соблюдения ПДД и борьба с перегруженными фурами, потому что и плохая дорога является одной из причин ДТП», — написал министр.
В рамках реализации программы в 2021 году планируется:
Также планируется закупить:
Криклий напомнил, что цель правительства — снизить уровень смертности в результате ДТП минимум на 30% к 2024 году и на 50% к 2030 году.
«Надеюсь, что благодаря ряду мер мы уже скоро будем ощущать результаты. В том числе уже возможно увидеть уменьшение количества ДТП в 3 раза в первых местах, где были установлены камеры автофиксации. Также благодаря закупке новых машин для ГСЧС уменьшилось время прибытия с 35 до 13 минут на место аварии», — отметил министр.
Напомним, в 2020 году Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине, которая реализуется Мининфраструктуры совместно с Укринфрапроектом и другими органами власти, впервые выполнена на 100%.
1 октября 2020 года правительство утвердило новую Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Ключевая цель Стратегии — снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом минимум на 30% к 2024 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)Вчера, 11:45 - 4679 23
Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMSВчера, 16:31 - 1475 11
Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионовВчера, 13:20 - 645 10
Зарплата в Украине может уравняться с польской через 30-40 лет — ГетманцевВчера, 20:22 - 529 7
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект4 ч. назад - 1260 5
В Киеве закрылась сеть заведений общественного питанияВчера, 15:44 - 6782 2
Какая сумма госдолга приходится на каждого украинцаВчера, 16:10 - 3106 5
Глава Киевгорстроя объяснил причины задержек в сдаче ЖК "Укрбуда"Вчера, 14:14 - 2059
Как оформить недвижимость на ребенкаВчера, 19:01 - 2032
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье3 ч. назад - 1996 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Вчера, 15:48 - 299
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 644
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1353
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1149 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2008 2