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Криклий о повышении безопасности дорожного движения: в этом году правительство выделило 2,4 миллиарда

Криклий о повышении безопасности дорожного движения: в этом году правительство выделило 2,4 миллиарда

В 2021 году на реализацию государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения правительство предусмотрело 2,4 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

«В этом году на программу повышения уровня безопасности дорожного движения правительством выделено 2,4 миллиарда гривен. Наши основные направления — создание дорожной инфраструктуры, приобретение для МВД оборудования для контроля соблюдения ПДД и борьба с перегруженными фурами, потому что и плохая дорога является одной из причин ДТП», — написал министр.

В рамках реализации программы в 2021 году планируется:

  • устроить 20 кольцевых развязок;
  • ликвидировать 5 мест концентрации ДТП;
  • установить 300 демпферных систем;
  • осветить 400 пешеходных переходов;
  • построить 5 пешеходных переходов в разных уровнях;
  • установить 60+ комплексов Weigh-in-Motion;
  • обустроить 5 площадок для остановки перегруженных фур.

Также планируется закупить:

  • 10 передвижных устройств для взвешивания;
  • 125 комплексов автоматической фиксации;
  • 10 дорожных лабораторий и техстанций;
  • 150 «Фантомов».

Криклий напомнил, что цель правительства — снизить уровень смертности в результате ДТП минимум на 30% к 2024 году и на 50% к 2030 году.

«Надеюсь, что благодаря ряду мер мы уже скоро будем ощущать результаты. В том числе уже возможно увидеть уменьшение количества ДТП в 3 раза в первых местах, где были установлены камеры автофиксации. Также благодаря закупке новых машин для ГСЧС уменьшилось время прибытия с 35 до 13 минут на место аварии», — отметил министр.

Напомним, в 2020 году Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине, которая реализуется Мининфраструктуры совместно с Укринфрапроектом и другими органами власти, впервые выполнена на 100%.

1 октября 2020 года правительство утвердило новую Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Ключевая цель Стратегии — снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом минимум на 30% к 2024 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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