Правление Фонда соцстраха одобрило проект бюджета с расходами в 32 млрд грн

В понедельник, 1 февраля, Фонд соцстраха (ФССУ) одобрил свой бюджет на этот год, учитывая выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие профзаболевания на Covid-19, а также их семьям.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Доходы Фонда в 2021 году, включая остаток средств на начало года, определены в сумме * 31,315 млрд гривен.*
Общие расходы Фонда по прогнозу составят 32,95 млрд гривен:
Читайте также: Как досрочно прекратить самоизоляцию после путешествий за границу
Кроме того, на страховые выплаты медицинским работникам и членам их семей в случае острого профессионального заболевания коронавирусной болезнью ФССУ направит 0,252 млрд грн за счет средств финансовой помощи, выделенной Фонду из Государственного бюджета Украины.
Расходы Фонда на следующий год рассчитаны с учетом проведения перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2021 года на коэффициент 1,11 (11%).
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 3540 10
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 3745 8
В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из РоссииВчера, 09:31 - 1005 8
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроектВчера, 09:00 - 3332 7
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 4995 5
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)Вчера, 12:55 - 6381
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жильеВчера, 10:02 - 5017 1
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 4995 5
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 3745 8
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 3540 10
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Позавчера, 15:48 - 505
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 705
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1430
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1191 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2063 2