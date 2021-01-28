Правление Фонда соцстраха одобрило проект бюджета с расходами в 32 млрд грн

В понедельник, 1 февраля, Фонд соцстраха (ФССУ) одобрил свой бюджет на этот год, учитывая выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие профзаболевания на Covid-19, а также их семьям.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Доходы Фонда в 2021 году, включая остаток средств на начало года, определены в сумме * 31,315 млрд гривен.*

Общие расходы Фонда по прогнозу составят 32,95 млрд гривен:

из них на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, в случае изоляции от COVID -19, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги — 19,875 млрд грн или 65% всех расходов;

-19, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги — 19,875 млрд грн или 65% всех расходов; на страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей Фонд направит 10,675 млрд грн или 34,9%;

на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь — 0,611 млрд грн или 2% и др.

Читайте также: Как досрочно прекратить самоизоляцию после путешествий за границу

Кроме того, на страховые выплаты медицинским работникам и членам их семей в случае острого профессионального заболевания коронавирусной болезнью ФССУ направит 0,252 млрд грн за счет средств финансовой помощи, выделенной Фонду из Государственного бюджета Украины.

Расходы Фонда на следующий год рассчитаны с учетом проведения перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2021 года на коэффициент 1,11 (11%).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫