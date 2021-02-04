Xiaomi выпустила сверхскоростную зарядку для ноутбуков

Компания Xiaomi выпустила второе поколение своей мощной 120-ваттной зарядки – Xiaomi Mi Charger 120W. Она подходит для питания смартфонов, ноутбуков и других девайсов.
Об этом сообщает Gizmochina
Новый блок питания позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч до 41% всего за 5 минут и до 100% за 23 минуты.
Адаптер Xiaomi Mi Charger 120W оснащен десятью интеллектуальными системами защиты: от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрева, а также от повышения или понижения напряжения.
С оригинальным кабелем Xiaomi этот новый блок питания позволяет безопасно заряжать большинство ноутбуков с разъемом USB-C. Производитель делает акцент на том, что во время путешествия пользователю не понадобятся другие адаптеры, ведь Mi Charger 120W поможет зарядить все девайсы.
Корпус выполнен из негорючего матового белого пластика с глянцевыми вставками.
Второе поколение Mi Charger 120W уже доступно для заказа в Китае. Его стоимость на этом рынке составляет 38 долларов.
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