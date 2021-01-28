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В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России

В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России

В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные системного оператора НЭК «Укрэнерго».

Доступ к сечению «Россия-Украина» с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО «Новая-Энергетическая-Компания», еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО «Стимекс».

ООО «НЭК» принадлежит Александру Притыке — бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрия Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.

По данным «Интерфакс-Украина», Бенефициарами ООО «Стимекс» (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в «ПАККО Холдинг» — ритейлере и операторе магазинов «Вопак» и «Пакко» в западной Украине.

Напомним, с 3 января 2021 г. Украина начала импорт с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко, построенной на деньги России на севере Беларуси. Благодаря поставкам в Украину АЭС впервые вышла на полную мощность.

В январе 2021 года из Беларуси в Россию было поставлено свыше 200 млн кВт·час, что эквивалентно работе одного энергоблока Ровенской АЭС в течение почти месяца.

27 января энергетический комитет парламента одобрил законопроект о запрете импорта из России и Беларуси.

По материалам Сегодня
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