Налоговая служба в январе обеспечила 33,3 миллиарда поступлений в бюджет

В январе 2021 года Государственная налоговая служба (ГНС) обеспечила поступления в бюджет в размере 33,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше по сравнению с уровнем 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Так, в январе индикативный план поступлений от ГНС составлял 29,9 млрд грн, а фактически поступления составили 33,3 млрд грн.
“По сравнению с прошлым годом собрано на 10,9 млрд грн больше, или в 1,5 раза”, – заявили в пресс-службе.
При этом рост поступлений происходит по сравнению с началом 2020 года, когда экономика и ГНС работали на полную мощность без карантина, прокомментировали налоговики.
Положительные тенденции наполнения государственного бюджета в ГНС назвали результатом работы относительно детенизации, начатой в мае 2020 года.
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