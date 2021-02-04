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Способы передачи показаний счетчика газа

Способы передачи показаний счетчика газа

С 1 по 5 число месяца украинцы должны передавать показатели газовых счетчиков.

Об этом сообщает газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”.

Когда передавать показатели:

  • чтобы начисления в платежках были корректными, передавать показатели счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно.

Куда и кому передавать показатели:

  • передавать показатели счетчика нужно вашему облгазу. Учет газа – обязанность и ответственность именно операторов газораспределительных сетей (облгазов). Это именно те компании, которые приходят к вам периодически снимать показатели счетчика, проверять состояние газового оборудования и тому подобное. Облгазы собирают показатели счетчиков через собственные каналы связи.

Как высчитывается сумма платежки:

  • Нафтогаз как поставщик газа при формировании счета использует данные от облгазов потребленного клиентами объема газа. Берется предоставленная облгазом информация и умножаются кубические метры потребленного клиентом газа на тариф, который зафиксирован у конкретного потребителя.

Справка Finance.ua:

  • Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат в марте.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний.
  • Во втором полугодии 2020 года каждый бытовой пользователь газа в Украине в среднем переплатил 670 грн, что в сумме составляет 8,4 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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