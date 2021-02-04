Способы передачи показаний счетчика газа

С 1 по 5 число месяца украинцы должны передавать показатели газовых счетчиков.
Об этом сообщает газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”.
Когда передавать показатели:
Куда и кому передавать показатели:
Как высчитывается сумма платежки:
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