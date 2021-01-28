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Укрэксимбанк продает крупнейшее в Украине производство материалов для солнечных батарей

Укрэксимбанк продает крупнейшее в Украине производство материалов для солнечных батарей

В системе электронных аукционов Прозорро выставлен на продажу имущественный комплекс «Завода полупроводников», находящийся в городе Запорожье. Предприятие является крупнейшим в Украине проектом по производству материалов для электроники и гелиоэнергетики на основе кремниевых компонентов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Комплексная программа модернизации предприятия началась в 2008 году и полностью завершена в течение трех лет. На заводе было установлено современное оборудование и создан технологический цикл с высокой экологической безопасностью.

Основные виды деятельности: производство трихлорсилана, поликристаллического и монокристаллического кремния. Сфера применения этих материалов: изготовление солнечных батарей, силовой электроники, комплектующих к электроприборам и другого высокотехнологичного оборудования.

Сейчас производство «Завода полупроводников» законсервировано и находится в надлежащем техническом состоянии. Его восстановление потребует вложения инвестиций, размер которых будет зависеть от перспективных планов инвестора. Мировой рынок профильной продукции предприятия в предыдущие годы характеризовался волатильностью и снижением цен вследствие перепроизводства. В то же время усиление мер противодействия глобальным изменениям климата и развитие потенциала солнечной PV-электроэнергии будут обусловливать дальнейшую необходимость в кремниевых компонентах для производства оборудования.

Залоговое имущество реализуется путем продажи двух лотов с конечным сроком подачи ценовых предложений по 17 февраля 2021 г.

Лот 1 состоит из зданий и сооружений завода. Начальная стоимость — 170 851 929,00 грн без НДС.

В Лот 2 входит большой перечень движимого имущества, в частности, машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, капитальные инвестиции, МНМА, колесные транспортные средства, объекты незавершенного капитального строительства, работы по модернизации. Начальная стоимость — 320 293 707,73 грн без НДС.

Объекты, которые являются предметами залога и ипотеки, реализуются в рамках процедуры банкротства ЧАО «Завод полупроводников» для обеспечения исполнения кредитных обязательств перед Укрэксимбанком.

По материалам Finance.UA
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