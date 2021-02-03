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Когда нельзя покупать доллары в Украине, и кому лучше продать: советы экспертов

Когда нельзя покупать доллары в Украине, и кому лучше продать: советы экспертов

В Украине при инвестициях до одного года вместо того, чтобы покупать доллары, выгоднее открыть банковский депозит. Тем, кто планирует копить деньги длительный период времени, безопаснее покупать валюту.

Об этом на основе советов экономистов пишет издание “Сегодня”. Эксперты по-прежнему не советуют сдавать наличные доллары без крайней необходимости. Но они изменили свой прогноз по отношению к гривне с учетом оптимистичных заявлений Нацбанка о прогрессе в переговорах с МВФ. Теперь аналитики говорят о стабильности ее курса в ближайшие 2-3 месяца.

Экономист Олег Пендзин уточнил: речь идет об относительной стабильности курса гривни. “Колебания наличного курса в 20-30 копеек в ту или иную сторону по-прежнему возможны, но они окажутся ситуативными, отражающими баланс спроса и предложения на межбанковском рынке”, – разъяснил эксперт.

Для краткосрочных инвестиций выгоднее гривню положить на краткосрочный, не более чем на три месяца, депозит в надежном банке. В этой ситуации гривневый депозит по 9-10% годовых окажется выгоднее долларового кэша: за три месяца можно заработать 2,25-2,5% от суммы вклада.

Например, положив 1 февраля на депозит 10 тыс. грн (на сегодня это примерно 354 доллара), заработаете к 1 мая 225-250 грн. Чтобы получить эквивалентный доход в долларах, курс их покупки у вас банком или обменным пунктом должен быть к 1 мая не менее 28,9 грн/ доллар. По мнению экспертов, такого удорожания доллара в ближайшие три месяца не ожидается.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск “печатного станка” является для НБУ “красной линией”, которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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По материалам Сегодня
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