0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

К частным пенсионным фондам будут очень серьезные требования, – НКЦБФР

К частным пенсионным фондам будут очень серьезные требования, – НКЦБФР

К инвестиционным компаниям, которые получат разрешение распоряжаться сбережениями украинцев, на основе которых будет выплачиваться «вторая пенсия», будут более суровые требования, чем есть сейчас.

Об этом рассказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

Отвечая на вопрос, сколько инвестиционных компаний получат право участвовать в пенсионной системе второго уровня, он ответил, что таких будет немного, на порядок меньше, чем действуют на рынке на данный момент.

«Я думаю, этот круг будет гораздо меньше того, который есть сейчас из тех компаний, которые уже имеют возможность принимать деньги у инвесторов и распоряжаться ими. Сейчас их грубо говоря 300, а тех, кто будут иметь возможность выполнить все требования, будут десятки», — считает Хромаев.

По его словам, подобный «отбор» не будет директивным, он произойдет естественно, так как к тем инвестиционным компаниям, которые пожелают распоряжаться депозитами пенсионной системы второго уровня, «будут выдвигаться более серьезные требования, чем те, которые распространяются на компании, управляющими деньгами инвесторов, например».

Справка Finance.ua:

  • Второй уровень пенсионного обеспечения в Украине будет введен без повышения единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Накопительная пенсия будет введена с 2023 года. Об этом говорится в комментарии председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой (фракция «Слуга народа»).
  • Отметим, в мае 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

Безбедная старость. Как накопить себе на пенсию

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.