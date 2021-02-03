К частным пенсионным фондам будут очень серьезные требования, – НКЦБФР

К инвестиционным компаниям, которые получат разрешение распоряжаться сбережениями украинцев, на основе которых будет выплачиваться «вторая пенсия», будут более суровые требования, чем есть сейчас.

Об этом рассказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

Отвечая на вопрос, сколько инвестиционных компаний получат право участвовать в пенсионной системе второго уровня, он ответил, что таких будет немного, на порядок меньше, чем действуют на рынке на данный момент.

«Я думаю, этот круг будет гораздо меньше того, который есть сейчас из тех компаний, которые уже имеют возможность принимать деньги у инвесторов и распоряжаться ими. Сейчас их грубо говоря 300, а тех, кто будут иметь возможность выполнить все требования, будут десятки», — считает Хромаев.

По его словам, подобный «отбор» не будет директивным, он произойдет естественно, так как к тем инвестиционным компаниям, которые пожелают распоряжаться депозитами пенсионной системы второго уровня, «будут выдвигаться более серьезные требования, чем те, которые распространяются на компании, управляющими деньгами инвесторов, например».

Справка Finance.ua:

Второй уровень пенсионного обеспечения в Украине будет введен без повышения единого социального взноса ( ЕСВ ) и налога на доходы физических лиц ( НДФЛ ). Накопительная пенсия будет введена с 2023 года. Об этом говорится в комментарии председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой (фракция «Слуга народа»).