В Минцифре рассказали, что изменили в законопроекте о Дія City

Минцифры хочет создать самые удобные условия для развития IT-сферы с помощью специального правового режима. Об этом говорится на Правительственном портале.
На совместной рабочей встрече Минцифры и Комитета цифровой трансформации со стейкхолдерами законопроектов о Дія City обсудили изменения и обработали замечания, отзывы и предложения к проекту закона №4303.
Читайте также: В Кабмине анонсировали запуск в 2021 году национальной платформы е-демократии ВзаємоДія
«Минцифры — не регулятор и не намерен им становиться. Более того, мы ЗА дерегуляцию и саморегулируемую организацию участников рынка. ІТ – это пространство для роста. Наша задача как государственного органа – гарантировать отрасли такие условия, при которых этот рост возможен. Порой лучшее, что мы можем сделать, — минимизировать вмешательство», — рассказал Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-индустрии.
Что планируют изменить в законопроекте №4303-д:
Расширение применения ФЛП на трудовые отношения по-прежнему признано невозможным в условиях действующего законодательства, поскольку это противоречит трудовому законодательству Украины и может привести к полной утрате прав сотрудников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 года3 ч. назад - 1231 8
Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП2 ч. назад - 748 5
Земельный налог для физлиц: что нужно знатьВчера, 08:30 - 69394 4
Могут ли привитые от COVID-19 заразить другихВчера, 03:43 - 940 3
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 5479 3
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 7896 2
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 5479 3
Пенсия военнослужащего: почему суд может отказать в перерасчетеВчера, 15:16 - 5412 1
Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)Вчера, 20:00 - 4715
Перенос рабочих дней нельзя отменять: юрист привел аргументыВчера, 13:09 - 2446
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 526
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1222
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1061 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1900 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2980 6