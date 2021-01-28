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В Минцифре рассказали, что изменили в законопроекте о Дія City

В Минцифре рассказали, что изменили в законопроекте о Дія City

Минцифры хочет создать самые удобные условия для развития IT-сферы с помощью специального правового режима. Об этом говорится на Правительственном портале.

На совместной рабочей встрече Минцифры и Комитета цифровой трансформации со стейкхолдерами законопроектов о Дія City обсудили изменения и обработали замечания, отзывы и предложения к проекту закона №4303.

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«Минцифры — не регулятор и не намерен им становиться. Более того, мы ЗА дерегуляцию и саморегулируемую организацию участников рынка. ІТ – это пространство для роста. Наша задача как государственного органа – гарантировать отрасли такие условия, при которых этот рост возможен. Порой лучшее, что мы можем сделать, — минимизировать вмешательство», — рассказал Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT-индустрии.

Что планируют изменить в законопроекте №4303-д:

  • предполагается введение четкого и широкого перечня разрешенных в рамках Дія City видов деятельности (за исключением деятельности дата-центров;
  • при этом до 10% доходов можно будет получать из других сфер;
  • кроме того, будет отменена оценка плана реализации стартап-проектов в случае предоставления им статуса резидента Дія City;
  • будет уменьшено количество оснований для исключения из спецрежима, ограничена организация резидентов в получении информации по бизнесу, максимальный размер взносов и их целевое использование.

Расширение применения ФЛП на трудовые отношения по-прежнему признано невозможным в условиях действующего законодательства, поскольку это противоречит трудовому законодательству Украины и может привести к полной утрате прав сотрудников.

Справка Finance.ua:

  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о мотивации для компаний переходить в «Дія City» и какие там будут налоги.
  • В Минцифры приоритезировали законопроекты, которые еще будут дорабатывать в парламенте и пытаться принять в этом году. Среди них Федоров назвал 7 самых главных.
По материалам Finance.UA
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