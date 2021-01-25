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Рада хочет рассекретить миллионные зарплаты руководителей госкомпаний

Рада хочет рассекретить миллионные зарплаты руководителей госкомпаний

Сегодня, 29 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3952 относительно открытости информации о размере оплаты труда в госкомпаниях. Автор документа – нардеп Руслан Стефанчук.

Проект закона обяжет госпредприятия, госкомпании, хозяйственные общества, 50% уставного капитала которых принадлежит государству или территориальной общине, и юридические лица публичного права публиковать такие данные:

о зарплате, вознаграждении руководителя (заместителя), членов наблюдательных советов и исполнительного органа;

об организационной структуре, миссии, функции, полномочии, задаче, направлении деятельности и финансовых ресурсах (структура и объем бюджетных средств, порядок и механизм их расходования).

Как сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, принятый в первом чтении законопроект позволит рассекретить зарплаты руководителей и их замов. Кроме того, группа депутатов, куда входит она сама, зарегистрировала законопроект №4427, который привязывает вознаграждения, зарплаты и гонорары членов набсоветов к чистой прибыли компании.

“Не могут члены, которые собираются несколько раз в год, убыточного предприятия получать по 2-3 млн грн гонораров. Хотите зарабатывать – пожалуйста, но работайте и выводите компании из кризиса”, – подчеркнула она.

Напомним, в 2018 году Кабмин и независимый аудитор “Делойт энд Туш ЮСК” признали работу набсовета и членов правления государственной НАК “Нафтогаз” неудовлетворительной. Стоимость работы набсовета за год достигла 53 млн грн. Из них 46 млн грн – это зарплата членам.

h2. Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам УБР
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