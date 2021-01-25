"Нафтогаз" планирует закупить газ из Евросоюза за средства ЕБРР

НАК «Нафтогаз Украины» объявила о намерении закупить природный газ для поставок в Украину через интерконнекторы из ЕС, использовав 80,4 млн евро, привлеченные от ЕБРР.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Для этого проекта Нафтогаз планирует использовать 80,4 млн евро, привлеченные от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках размещения еврооблигаций компанией в 2019 году.
«Нафтогаз» опубликовал приглашение к предварительному отбору поставщиков газа и общее объявление о закупках для этого проекта, которое было опубликовано на сайте ЕБРР 28 января 2021 года.
«Контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок природного газа в странах Европейского Союза, и будут открыты для фирм из любой страны», — говорится в сообщении.
В компании добавляют, что кредитные средства ЕБРР не будут использоваться для осуществления платежей физическим или юридическим лицам за импорт товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совета безопасности ООН или в соответствии с законом или официальным распоряжением страны покупателя.
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