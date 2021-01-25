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Автофиксация нарушений ПДД: за полгода количество вынесенных постановлений снизилось в 6 раз

Автофиксация нарушений ПДД: за полгода количество вынесенных постановлений снизилось в 6 раз

За полгода работы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 45 участках дорог Киева и области, количестве вынесенных постановлений за превышение скоростного режима — снизилось в 6 раз.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время расширенного совещания по результатам работы подразделений Нацполиции в 2020 году.

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“За полгода работы системы на 45 участках дорог Киева и области, оборудованных камерами, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. А количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима на указанных местах — снизилось в 6 раз. Задача на текущий год — установка еще более двухсот таких комплексов”, — рассказал Яровой.

Так, первый замминистра подчеркнул, что одним из приоритетов на прошлый год было снижение “войны” на дорогах, в частности запуск автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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По материалам УНН
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