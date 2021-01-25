Автофиксация нарушений ПДД: за полгода количество вынесенных постановлений снизилось в 6 раз

За полгода работы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 45 участках дорог Киева и области, количестве вынесенных постановлений за превышение скоростного режима — снизилось в 6 раз.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время расширенного совещания по результатам работы подразделений Нацполиции в 2020 году.
Читайте также: В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплатить штрафы ПДР
“За полгода работы системы на 45 участках дорог Киева и области, оборудованных камерами, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. А количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима на указанных местах — снизилось в 6 раз. Задача на текущий год — установка еще более двухсот таких комплексов”, — рассказал Яровой.
Так, первый замминистра подчеркнул, что одним из приоритетов на прошлый год было снижение “войны” на дорогах, в частности запуск автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич"5 ч. назад - 793 5
monobank меняет ставку по остатку средств на карточном счете7 ч. назад - 3352 3
Нужно ли Украине сотрудничество с МВФ? (результаты опроса)7 ч. назад - 623 3
Зеленский подписал указ об обеспечении граждан качественными и безопасными соцуслугами4 ч. назад - 175 2
За 2020 год вторичное жилье в Украине подорожало на 18% в валюте (инфографика)11 ч. назад - 1041 2
В Минсоцполитики объяснили, получат ли пенсии украинские заробитчане11 ч. назад - 4496
IKEA открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля9 ч. назад - 3721 2
monobank меняет ставку по остатку средств на карточном счете7 ч. назад - 3352 3
Киевгорстрой сдал "пусковую пятерку" Укрбуда10 ч. назад - 1567 1
Первичный рынок Харькова от «перегрева» спасли арендодателиВчера, 20:00 - 1466
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 307
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 980
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 926 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1722 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2633 6