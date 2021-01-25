Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич"

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов «Мотор Сич».

Указ Зеленского от 28 января и решение СНБО опубликованы на сайте Офиса президента.

«Ввести в действие решение СНБО от 28 января 2021 года „О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенное в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 года № 564−27т“ (прилагается, секретно, без абзацев 14, 15, 16 — несекретно)», — говорится в указе.

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Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно Приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon, которая является акционером украинского предприятия «Мотор Сич»).

Санкции вводятся на 3 года. Вид ограничения:

блокировка активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

отказ в предоставлении и отмена виз;

запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

Согласно приложению 2 к решению СНБО, санкции вводятся против китайских компаний-инвесторов «Мотор Сич»: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holding Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (сроком на 3 года).

Среди ограничений — предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет увеличения уставного капитала компаний, участником которых является нерезидент или иностранное государство, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Приложение 3 засекречено.

На сайте ОП отмечается, что санкции вводятся по предложению СБУ.