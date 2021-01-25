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monobank меняет ставку по остатку средств на карточном счете

monobank меняет ставку по остатку средств на карточном счете

С февраля monobank снизит ставку по остатку средств на карточном счете до 5%.

Соответствующее сообщение банк разослал своим клиентам.

Что это значит: С 01.02.2021 уплата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту monobank станет 5% годовых в гривне. Ранее этот показатель был на уровне 7%.

Что с процентной ставкой по депозитам? Ее оставили без изменений:

  • ставка в гривне на 12 месяцев – 11% годовых.
  • ставка в валюте на 12 месяцев – 1,7% годовых.

Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк

Напомним, ранее в августе 2020 года monobank снизил ставку по остатку средств на карточном счете с 10% до 7%.

По материалам Finance.UA
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