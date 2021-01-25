monobank меняет ставку по остатку средств на карточном счете

С февраля monobank снизит ставку по остатку средств на карточном счете до 5%.

Соответствующее сообщение банк разослал своим клиентам.

Что это значит: С 01.02.2021 уплата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту monobank станет 5% годовых в гривне. Ранее этот показатель был на уровне 7%.

Что с процентной ставкой по депозитам? Ее оставили без изменений:

ставка в гривне на 12 месяцев – 11% годовых.

ставка в валюте на 12 месяцев – 1,7% годовых.

Напомним, ранее в августе 2020 года monobank снизил ставку по остатку средств на карточном счете с 10% до 7%.