Рынок частных социальных услуг находится «в тени», — Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками сейчас преимущественно находится в тени. Проводятся проверки таких поставщиков.
Об этом она рассказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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«Мы должны признать, что рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками существует. Он сейчас в основном в тени. Его нужно выводить на свет», — сказала министр.
Лазебная подчеркнула, что в ближайшее время будут обнародованы результаты проверки таких частных заведений.
«По состоянию на конец дня вчера проведены работы по выявлению и проверке поставщиков социальных услуг негосударственного сектора в 20 областях и городе Киеве. Еще нам не предоставили информацию Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области. Проверены поставщики негосударственных социальных услуг. И их оказалось 334. Количество лиц, проживающих в таких заведениях, 1030 человек», — сообщила глава Минсоцполитики.
Напомним, Кабинет министров на заседании 27 января решил создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.
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