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Ощадбанк увеличил прибыль на 2,5 млрд грн

Ощадбанк увеличил прибыль на 2,5 млрд грн

По предварительным результатам 2020 года (без корректировок и аудиторской проверки) Ощадбанк получил чистой прибыли 2,8 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем в 2019 году.

По данным госбанка, доходность капитала банка (RoE) на конец года составляет 13,8% и существенно превышает соответствующий результат 2019 года (1,3%).

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Чистый процентный доход Ощадбанка в 2020 году по сравнению с позапрошлым годом увеличился на 2,5 млрд грн (на 45,4%) и составляет около 8 млрд грн. Это произошло в основном за счет уменьшения процентных расходов вследствие удешевления фондирования.

Чистый комиссионный доход увеличился на 18,1% и составляет почти 5 млрд грн – в основном за счет увеличения доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов.

Торговый доход, возникший от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, в прошлом году составил 3,7 млрд грн.

За 2020 год также достигнут существенный рост срочной ресурсной базы Ощадбанка – с начала года прирост депозитного портфеля составил более 9 млрд грн (10%), из них по депозитам физических лиц – 4,9 млрд грн, по депозитам субъектов хозяйствования – 4,3 млрд грн.

В то же время кредитный портфель банка в прошлом году уменьшился на 3% до 63,2 млрд грн.

На этот результат существенно повлияли расходы на формирование резервов в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности МСФО 9, обусловленные негативными прогнозами деятельности отдельных секторов экономики. Эти прогнозы вызваны применением адаптивных и жестких карантинных ограничений в рамках борьбы с пандемией, а также текущим замедлением деловой активности.

В 2020 году Ощадбанк продолжил работу по уменьшению объемов проблемной задолженности: уровень неработающих кредитов (NPL 90+) уменьшился с 49% до 24%. В течение года удалось реструктуризировать кредитов на 16,4 млрд грн. По делам в отношении неработающих кредитов суды вынесли вердикты в пользу Ощадбанка на 3,9 млрд грн, из которых банку удалось вернуть 2,8 млрд грн.

По состоянию на конец 2020 года собственный капитал Ощадбанка составляет 22 млрд грн. Показатель адекватности регулятивного капитала Ощадбанка на конец года составляет 19%, что превышает норматив Национального банка в 10%.

В прошлом году Ощадбанк выплатил налогов, сборов и обязательных платежей в госбюджет на 3,4 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
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