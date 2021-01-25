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Нафтогаз договорился о первых поставках газа на спецусловиях

Нафтогаз договорился о первых поставках газа на спецусловиях

ГК Нафтогаз Трейдинг заключила первые соглашения с газсбытами на поставку газа в феврале на специальных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 29 января.

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Коммерческое предложение направлено всем заинтересованным поставщикам газа для нужд населения.

«Мы подготовили этот продукт очень быстро, чтобы поддержать поставщиков и предоставить им возможность остаться конкурентными на рынке», — заявил гендиректор Г К Виллем Коппульс.

При этом условия оплаты предусматривают наличие счетов с договорным списанием для гарантий целевого использования средств, поступивших от бытовых потребителей в качестве оплаты газа, и частичную предоплату.

В то же время Нафтогаз сверит фактическое потребление газа населением с объективными данными учета и местонахождением. Неподтвержденные объемы покупатель обязан оплачивать по ценам, рассчитанным по формуле с привязкой к котировкам на европейских газовых хабах.

По материалам Корреспондент.net
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