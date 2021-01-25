0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Немецкий Commerzbank планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест

Немецкий Commerzbank планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест

Один из крупнейших немецких банков Commerzbank сообщил в четверг, 28 января, о намерениях сократить тысячи рабочих мест и закрыть сотни отделений в рамках реализации стратегии по переходу на онлайн-банкинг и безналичные платежи.

Как говорится в сообщении Commerzbank, до 2024 года учреждение планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест. Это коснется каждого третьего сотрудника банка в Германии. Из 790 филиалов Commerzbank в Германии останутся только 450. В то же время банк планирует расширить свои цифровые и онлайн-сервисы.

Согласно заявлению, наблюдательный совет должен обсудить и одобрить эту стратегию на заседании 3 февраля, после чего он официально вступит в силу. Согласно стратегии, банк должен сократить свои расходы в 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года на 1,4 миллиарда евро.

«Мы хотим сосредоточиться на сильных сторонах Commerzbank и таким образом обеспечить его потенциал на устойчивой основе», — пояснил глава Commerzbank Манфред Кноф (Manfred Knof).

«Наши цели очень амбициозны, и мы сделаем все необходимое для их достижения», — добавил Кноф.

Как сообщается, если этот план будет принят правлением, детали стратегии и конкретные меры будут обнародованы на пресс-конференции 11 февраля. По состоянию на конец 2019 года в Commerzbank работали 48,5 тысячи сотрудников.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.