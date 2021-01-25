Немецкий Commerzbank планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест

Один из крупнейших немецких банков Commerzbank сообщил в четверг, 28 января, о намерениях сократить тысячи рабочих мест и закрыть сотни отделений в рамках реализации стратегии по переходу на онлайн-банкинг и безналичные платежи.

Как говорится в сообщении Commerzbank, до 2024 года учреждение планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест. Это коснется каждого третьего сотрудника банка в Германии. Из 790 филиалов Commerzbank в Германии останутся только 450. В то же время банк планирует расширить свои цифровые и онлайн-сервисы.

Согласно заявлению, наблюдательный совет должен обсудить и одобрить эту стратегию на заседании 3 февраля, после чего он официально вступит в силу. Согласно стратегии, банк должен сократить свои расходы в 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года на 1,4 миллиарда евро.

«Мы хотим сосредоточиться на сильных сторонах Commerzbank и таким образом обеспечить его потенциал на устойчивой основе», — пояснил глава Commerzbank Манфред Кноф (Manfred Knof).

«Наши цели очень амбициозны, и мы сделаем все необходимое для их достижения», — добавил Кноф.

Как сообщается, если этот план будет принят правлением, детали стратегии и конкретные меры будут обнародованы на пресс-конференции 11 февраля. По состоянию на конец 2019 года в Commerzbank работали 48,5 тысячи сотрудников.