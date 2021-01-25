0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

В Минфине рассказали, будет ли пересмотр программы субсидий

В Минфине рассказали, будет ли пересмотр программы субсидий

Министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что средств, выделенных на субсидии, достаточно до конца отопительного сезона.

“Мы заложили такую же сумму средств, как и в 2020 году. Никто их не уменьшал. Де-факто были изменения бюджета, и те средства, которые были сэкономлены, были использованы на другие направления. Для нас принципиальный вопрос, нужно ли искать (средства на субсидии. – Ред.), потому что сейчас у нас еще январь не закончился, а уже все чего-то ищут. Искать нужно, когда действительно для этого есть предпосылки. 36,6 млрд – достаточно средств, чтобы закончить этот отопительный сезон и понять, есть ли необходимость в следующем отопительном сезоне возбуждать вопрос о пересмотре программ субсидий», – отметил министр.

Он подчеркнул, что пока нет необходимости пересматривать программу субсидий, поскольку средств более чем достаточно.

«Мы сейчас осуществляем текущую верификацию, имеется в виду тех, кто уже получает субсидии, выплаты, льготы, госпомощь, пенсионные выплаты. Это автоматический процесс, который не влияет на граждан. Никто никого не будет дополнительно проверять. Условно говоря, гражданин получает выплаты, но выясняется, что он на них не имеет права претендовать, потому что у него, например, покупка автомобиля. Мы за справедливость», – заявил Марченко.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий на 10 млрд гривен.
  • Лицо, не зарегистрированное в жилом помещении, может получить субсидию, если фактически проживает в этом помещении на основании договора найма (аренды) жилья и ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.
  • С 1 января 2021 года в связи с децентрализацией изменились правила оформления субсидий.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.