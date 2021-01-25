В Минфине рассказали, будет ли пересмотр программы субсидий

Министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что средств, выделенных на субсидии, достаточно до конца отопительного сезона.

“Мы заложили такую же сумму средств, как и в 2020 году. Никто их не уменьшал. Де-факто были изменения бюджета, и те средства, которые были сэкономлены, были использованы на другие направления. Для нас принципиальный вопрос, нужно ли искать (средства на субсидии. – Ред.), потому что сейчас у нас еще январь не закончился, а уже все чего-то ищут. Искать нужно, когда действительно для этого есть предпосылки. 36,6 млрд – достаточно средств, чтобы закончить этот отопительный сезон и понять, есть ли необходимость в следующем отопительном сезоне возбуждать вопрос о пересмотре программ субсидий», – отметил министр.

Он подчеркнул, что пока нет необходимости пересматривать программу субсидий, поскольку средств более чем достаточно.

«Мы сейчас осуществляем текущую верификацию, имеется в виду тех, кто уже получает субсидии, выплаты, льготы, госпомощь, пенсионные выплаты. Это автоматический процесс, который не влияет на граждан. Никто никого не будет дополнительно проверять. Условно говоря, гражданин получает выплаты, но выясняется, что он на них не имеет права претендовать, потому что у него, например, покупка автомобиля. Мы за справедливость», – заявил Марченко.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий на 10 млрд гривен.

Лицо, не зарегистрированное в жилом помещении, может получить субсидию, если фактически проживает в этом помещении на основании договора найма (аренды) жилья и ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

С 1 января 2021 года в связи с децентрализацией изменились правила оформления субсидий.

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