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Экономика США в прошлом году упала сильнее всего со времен Второй мировой

Экономика США в прошлом году упала сильнее всего со времен Второй мировой

Уровень реального ВВП самой мощной в мире экономики США по итогам 2020 года сократился на 3,5% в год, что стало рекордным падением за последние 70 лет.

Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

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«Реальный ВВП снизился на 3,5% в 2020 году», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что в 2019-м был зарегистрирован роста ВВП страны на 2,2 процента.

Снижение реального ВВП сопровождалось уменьшением дохода на душу населения, сокращением экспорта, инвестиций в частный капитал, а также капитал нежилого сектора. Сократился и импорт.

Нынешнее падение ВВП Соединенных Штатов — самое сильное за послевоенное время. Но в то же время, рост экономики США по итогам прошлого года спас значительный скачок в третьем квартале (до 33,4%), а также умеренный рост в четвертом квартале — до 4,0 процента на фоне негативных первого и второго кварталов.

Таким образом, 2020 год завершил цикл более 11-летнего бума в американской экономике. Кроме того, обнародованный отчет о состоянии ВВП стал последним за период президентства Дональда Трампа, который считал одним из крупнейших своих достижений небывалый рост экономики США.

По материалам УКРИНФОРМ
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