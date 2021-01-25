В Украине растут долги по зарплате: названы ТОП-5 областей и отраслей 2020 года

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украина 2020 года выросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составляла 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет сайт «Сегодня».
По данным Госстата, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 31,1% и на 1 января 2021 г. составляла 1,878 млрд грн.
В ТОП-5 областей по росту задолженности в 2020 г. попали:
Читайте также: Средняя зарплата украинцев за год выросла почти на 2 тысячи гривен
Несколько лучше ситуация в Закарпатской (на 67,5%), Кировоградской (на 51,2%), Винницкой (на 47,7%), Николаевской (на 39,9%), Херсонской (на 28,9%), Черкасской (на 27,4%), Волынской (на 24,2%), Харьковской (на 24%), Донецкой (на 22,2%), Запорожской (на 19,6%), Житомирской (на 18,8%), Тернопольской (на 15,9%), Киевской (на 9,2%), Сумской (на 1,6%) и Днепропетровской (на 1,5%) областях.
Сокращение задолженности по зарплате зафиксировано в Луганской (на 84,4%), Львовской (на 47,2%) и Ивано-Франковской (на 6,1%) областях.
В ТОП-5 отраслей по задолженности в 2020 г. попали:
В других сферах ситуация с задолженностью по зарплате немного лучше: в профессиональной, научной и технической деятельности — на 46,1% (до 266,976 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций — на 45,7% (до 9,395 млн грн), финансовой и страховой деятельности — на 43,2% (до 15,738 млн грн), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы — на 32% (до 277,351 млн грн), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания — на 25,9% (до 14,263 млн грн), образовании — на 24,2% (до 16,550 млн грн), операций с недвижимостью — на 3,4% (до 53,607 млн грн), в строительстве — на 1,2% (до 43,777 млн грн).
В то же время в 2020 году сократилась задолженность в сфере оптовой и розничной торговли — на 6,3% (до 38,232 млн грн), на предприятиях промышленности — на 4,7% (до 2,299 млрд грн).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2669 9
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифахВчера, 14:32 - 860 8
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1491 4
Киевсовет планирует выделить 140 млн грн на COVID-вакцину, о которой договаривается КличкоВчера, 14:43 - 228 4
Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)Вчера, 16:04 - 1116 3
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанетсяВчера, 11:17 - 2722 2
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на долларВчера, 11:05 - 2421
ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиямВчера, 14:00 - 2283
Депутаты предлагают новую схему растаможивания авто на "еврономерах"Вчера, 12:02 - 1917 2
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1491 4
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 219
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 917
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 898 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1669 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2564 6