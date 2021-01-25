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В Украине растут долги по зарплате: названы ТОП-5 областей и отраслей 2020 года

В Украине растут долги по зарплате: названы ТОП-5 областей и отраслей 2020 года

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украина 2020 года выросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составляла 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет сайт «Сегодня».

По данным Госстата, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 31,1% и на 1 января 2021 г. составляла 1,878 млрд грн.

В ТОП-5 областей по росту задолженности в 2020 г. попали:

  • Черновицкая — в 8,9 раза;
  • Ровенская — в 2,8 раза;
  • Хмельницкая — в 2,2 раза;
  • Полтавская — в 2 раза;
  • Одесская — на 76,4%.

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Несколько лучше ситуация в Закарпатской (на 67,5%), Кировоградской (на 51,2%), Винницкой (на 47,7%), Николаевской (на 39,9%), Херсонской (на 28,9%), Черкасской (на 27,4%), Волынской (на 24,2%), Харьковской (на 24%), Донецкой (на 22,2%), Запорожской (на 19,6%), Житомирской (на 18,8%), Тернопольской (на 15,9%), Киевской (на 9,2%), Сумской (на 1,6%) и Днепропетровской (на 1,5%) областях.

Сокращение задолженности по зарплате зафиксировано в Луганской (на 84,4%), Львовской (на 47,2%) и Ивано-Франковской (на 6,1%) областях.

В ТОП-5 отраслей по задолженности в 2020 г. попали:

  • временное размещение и организация питания — в 21 раз (до 7,923 млн грн);
  • предоставление других видов услуг — более чем в 15 раз (до 1,258 млн грн);
  • сельское и лесное хозяйство — на 83,5% (до 54,147 млн грн);
  • здравоохранение и социальное страхование — на 80,2% (до 31,689 млн грн);
  • государственное управление и оборона — на 70,4% (до 6,157 млн грн).

В других сферах ситуация с задолженностью по зарплате немного лучше: в профессиональной, научной и технической деятельности — на 46,1% (до 266,976 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций — на 45,7% (до 9,395 млн грн), финансовой и страховой деятельности — на 43,2% (до 15,738 млн грн), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы — на 32% (до 277,351 млн грн), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания — на 25,9% (до 14,263 млн грн), образовании — на 24,2% (до 16,550 млн грн), операций с недвижимостью — на 3,4% (до 53,607 млн грн), в строительстве — на 1,2% (до 43,777 млн грн).

В то же время в 2020 году сократилась задолженность в сфере оптовой и розничной торговли — на 6,3% (до 38,232 млн грн), на предприятиях промышленности — на 4,7% (до 2,299 млрд грн).

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По материалам Сегодня
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