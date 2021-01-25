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ПриватБанк подключил оплату картами UnionPay в украинских интернет-магазинах

ПриватБанк подключил оплату картами UnionPay в более чем 12 000 украинских интернет-магазинах и онлайн-сервисах.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Пользователи карт UnionPay отныне имеют возможность оплачивать покупки онлайн на любом сайте, который пользуется сервисом интернет-эквайринга Liqpay.

Прием платежей с помощью карт UnionPay автоматически включен для всех мерчантов LiqPay и не требует дополнительной интеграции или настроек.

Напомним, в ноябре 2019 года ПриватБанк первым в Украине открыл выпуск платежных карт международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Украине и более чем 170 странах мира. Клиенты ПриватБанка могут оформить заявку на получение бесконтактной кредитной карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их в отделениях банка.

Начиная с декабря 2019 держатели платежных карт UnionPay могут использовать их в сети ПриватБанка — расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках и снимать наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране. В ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.

На сегодняшний день на UnionPay приходится самый большой в мире объем расчетов по картам.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий. Как сообщил руководитель Дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев, кредитование под государственные гарантии можно будет также сочетать с финансированием по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%», по которой ПриватБанк выдал уже более 2,3 тыс. кредитов бизнесу, вдвое опережая следующий банк-лидер.
По материалам Finance.UA
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