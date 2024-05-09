Появился карманный ПК по цене 200 долларов (фото) — Finance.ua

Появился карманный ПК по цене 200 долларов (фото) Сегодня 21:37 — Фондовый рынок

Появился карманный ПК по цене 200 долларов (фото)

Компания Minisforum продемонстрировала миру новейший компактный компьютер S100. Он легко помещается в карман и стоит около 200 долларов.

Размеры компьютера: 152×58×19,5 мм. По своим габаритам он отдаленно напоминает iPhone, только вдвое толще.

В результате производителю удалось добиться основного преимущества S100 — его очень легко и удобно транспортировать, хотя при этом новинка является полноценным компьютером.

Здесь установлен процессор Intel N100 поколения Alder Lake-N с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте 3,4 ГГц.

Что касается дисплеев, то S100 поддерживает до двух 4K экранов с частотой 60 Гц одновременно через порты HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen 2 Type-C. Последний может питать ваши мониторы USB-C, поскольку обеспечивает до 65 Вт.

В комплект поставки S100 входит адаптер питания, кабель питания, кабель HDMI и инструкция по эксплуатации.

Мини-ПК поставляется с предустановленной копией Windows 11 Home, так что вам не придется тратить дополнительные деньги на операционную систему.

Цена

Стоимость компьютера Minisforum S100 составляет около 200 долларов. В комплекте входит Windows 11.

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