Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод — Finance.ua

Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод 10.05.2024, 02:01 — Фондовый рынок

Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод

Несколько месяцев тому назад Skoda представила модельный ряд своего популярного компактного кроссовера Karoq 2024 года. В конкурентном сегменте C-SUV наличие такой версии может оказаться преимуществом.

Дизельные двигатели будут предлагаться с двумя коробками передач, а в общей сложности будут доступны три комплектации для дизельного Skoda Karoq.

Skoda структурировала новую дизельную линейку Karoq на три уровня комплектации Selection, Design и Sportline. Ниже представлено наиболее заметное стандартное оборудование.

Комплектация Skoda Karoq Selection

Подушки безопасности (передние, для колен водителя, боковые и шторки)

16-дюймовые легкосплавные диски

Светодиодные фары

LED дневные ходовые огни

Противотуманные фары

Подсветка с функцией «Coming & Leaving Home»

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и сборкой, с подогревом

Внутреннее зеркало заднего вида с функцией противоослепления

Информационно-развлекательная система Bolero с сенсорным экраном

Android Auto и Apple CarPlay

USB подключение

Bluetooth

Кондиционер климатроник

Регулируемые по высоте передние сиденья

Передний центральный подлокотник

Тканевая обивка

Многофункциональный руль, обтянутый кожей, регулируется по высоте и глубине

Центральный замок с пультом

Система бесключевого запуска

Система предупреждения о выезде из полосы движения

Распознавание дорожных знаков

Система помощи при старте на подъеме

Передние и задние датчики парковки

Круиз-контроль и ограничитель скорости

Контроль давления в шинах

Система экстренного вызова e-Call

Дизельный Karoq доступен в двух версиях. Базовым является 2,0-литровый двигатель TDI с четырьмя цилиндрами мощностью 115 л. с. и 300 Нм максимального крутящего момента. Мотор агрегируется шестиступенчатой ​​механической коробкой и системой переднего привода.

Для водителей, которым нужна отличная производительность, Skoda предлагает двигатель 2.0 TDI мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм в сочетании с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением и системой полного привода.

motorcar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.