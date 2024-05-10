Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод — Finance.ua

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Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод

Фондовый рынок
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Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод
Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод
Несколько месяцев тому назад Skoda представила модельный ряд своего популярного компактного кроссовера Karoq 2024 года. В конкурентном сегменте C-SUV наличие такой версии может оказаться преимуществом.
Дизельные двигатели будут предлагаться с двумя коробками передач, а в общей сложности будут доступны три комплектации для дизельного Skoda Karoq.
Skoda структурировала новую дизельную линейку Karoq на три уровня комплектации Selection, Design и Sportline. Ниже представлено наиболее заметное стандартное оборудование.
Комплектация Skoda Karoq Selection
  • Подушки безопасности (передние, для колен водителя, боковые и шторки)
  • 16-дюймовые легкосплавные диски
  • Светодиодные фары
  • LED дневные ходовые огни
  • Противотуманные фары
  • Подсветка с функцией «Coming & Leaving Home»
  • Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и сборкой, с подогревом
  • Внутреннее зеркало заднего вида с функцией противоослепления
  • Информационно-развлекательная система Bolero с сенсорным экраном
  • Android Auto и Apple CarPlay
  • USB подключение
  • Bluetooth
  • Кондиционер климатроник
  • Регулируемые по высоте передние сиденья
  • Передний центральный подлокотник
  • Тканевая обивка
  • Многофункциональный руль, обтянутый кожей, регулируется по высоте и глубине
  • Центральный замок с пультом
  • Система бесключевого запуска
  • Система предупреждения о выезде из полосы движения
  • Распознавание дорожных знаков
  • Система помощи при старте на подъеме
  • Передние и задние датчики парковки
  • Круиз-контроль и ограничитель скорости
  • Контроль давления в шинах
  • Система экстренного вызова e-Call
Дизельный Karoq доступен в двух версиях. Базовым является 2,0-литровый двигатель TDI с четырьмя цилиндрами мощностью 115 л. с. и 300 Нм максимального крутящего момента. Мотор агрегируется шестиступенчатой ​​механической коробкой и системой переднего привода.
Для водителей, которым нужна отличная производительность, Skoda предлагает двигатель 2.0 TDI мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм в сочетании с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением и системой полного привода.

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По материалам:
motorcar
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