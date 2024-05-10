Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод — Finance.ua

Комплектации Skoda Karoq дополнил дизель и полный привод
Несколько месяцев тому назад Skoda представила модельный ряд своего популярного компактного кроссовера Karoq 2024 года. В конкурентном сегменте C-SUV наличие такой версии может оказаться преимуществом.
Дизельные двигатели будут предлагаться с двумя коробками передач, а в общей сложности будут доступны три комплектации для дизельного Skoda Karoq.
Skoda структурировала новую дизельную линейку Karoq на три уровня комплектации Selection, Design и Sportline. Ниже представлено наиболее заметное стандартное оборудование.
Комплектация Skoda Karoq Selection
- Подушки безопасности (передние, для колен водителя, боковые и шторки)
- 16-дюймовые легкосплавные диски
- Светодиодные фары
- LED дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Подсветка с функцией «Coming & Leaving Home»
- Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и сборкой, с подогревом
- Внутреннее зеркало заднего вида с функцией противоослепления
- Информационно-развлекательная система Bolero с сенсорным экраном
- Android Auto и Apple CarPlay
- USB подключение
- Bluetooth
- Кондиционер климатроник
- Регулируемые по высоте передние сиденья
- Передний центральный подлокотник
- Тканевая обивка
- Многофункциональный руль, обтянутый кожей, регулируется по высоте и глубине
- Центральный замок с пультом
- Система бесключевого запуска
- Система предупреждения о выезде из полосы движения
- Распознавание дорожных знаков
- Система помощи при старте на подъеме
- Передние и задние датчики парковки
- Круиз-контроль и ограничитель скорости
- Контроль давления в шинах
- Система экстренного вызова e-Call
Дизельный Karoq доступен в двух версиях. Базовым является 2,0-литровый двигатель TDI с четырьмя цилиндрами мощностью 115 л. с. и 300 Нм максимального крутящего момента. Мотор агрегируется шестиступенчатой механической коробкой и системой переднего привода.
Для водителей, которым нужна отличная производительность, Skoda предлагает двигатель 2.0 TDI мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 360 Нм в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением и системой полного привода.
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