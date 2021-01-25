Михаил Федоров: цены на золото. Будет только дорожать?

Цена на золото в прошлом году превысила психологически важную отметку 2 тыс. долларов за унцию. Но в данный момент цена откатилась примерно на 200 долларов. И в связи с этим, многие люди задаются вопросом — будет ли расти цена на золото в дальнейшем? Если да, то за счет каких факторов и когда? Давайте попробуем подумать вместе в данной колонке.

Смею предположить, что рост цены на золото на мировых биржах продолжится и далее, и в течение трех лет цена может достичь отметки 2600−2700 долларов за унцию.

Все дело в том, что главной причиной, по которой ныне растет цена на золото, вовсе не является то, что ФРС США и другие Центробанки печатают деньги, этот фактор является лишь катализатором роста. Для сравнения можно вспомнить период с 2011 по 2019 год, когда деньги так же печатались, но цена на золото не росла. Подробнее о динамике золота в прошлом можно посмотреть на Youtube

Если взглянуть на график динамики цены на золото, то можно увидеть, что последняя волна роста началась весной 2019 года, задолго до пандемии.

Причиной этого стало то, что 29 марта 2019 года, по нормативам соглашения Базель III, физическое золото в капитале банков стало считаться активом первого уровня, приравненного к деньгам.

Справка: Базель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утверждённый в 2010—2011 гг.

Ранее золото относилось к третьей категории наряду с такими активами как нефть, медь и другие сырьевые активы. А это в свою очередь означало, что в капитале банков, при так называемых стресс-тестах золото учитывалось с дисконтом 50%. То есть если банк имел золота на 1 млн долларов, то оно учитывалось как 500 тысяч долларов.

Для банков такое положение вещей делало золото плохим активом, который было невыгодно держать, поскольку такой актив портил баланс банка.

Но с 29 марта 2019 года этот фактор был устранен, и по международным банковским нормативам, можно сказать, что золото получило статус «денег». И стало учитываться без всяких дисконтов. С этого момента золото и стало расти.

Вышеупомянутый фактор является основанием не просто для роста золота, а является основой для зарождения большой волны роста в котировках золота. И если судить об активе с позиции больших волн, то с уровня 1300 долларов, где цена была весной 2019 года, теперь цена должна пойти до уровня 2600−2700 долларов. Именно этот уровень указывает нам текущий большой тренд роста, который можно увидеть на графике.

В любой большой волне есть и малые волны. Долгосрочный рост, исчисляемый годами, будет иметь откаты. Сейчас, когда цена на золото откатилась от своих максимумов на 200 долларов, мы и видим такой откат.

На прикладном уровне, одним из поводов отката стала фиксация прибыли теми инвесторами, которые решили закрыть ранее открытые позиции ввиду достижения ценой психологически важного уровня 2 тыс. долларов за унцию.

Так же важным фактором стало то, что с появлением вакцин инвесторы стали надеяться на скорейшее восстановление мировой экономики, и поэтому выходили из золота как защитного актива. Плюс в развитых странах пока еще не был замечен значительный рост инфляции.

Все эти факторы не меняют общий растущий тренд в котировках цены на золото.

Однако на прикладном уровне, для роста всё-таки нужен повод. И таким поводом, как я полагаю, в будущем станет рост инфляции в развитых странах. В первую очередь в США.

А инфляция в странах запада все же будет нарастать, ввиду того что финансовые власти мира влили в экономику огромное количество денег. Почему же этого пока не происходит? Пока в мире бушует коронакризис, потребительская активность людей низкая. И хоть денег и много, они во многом пока просто лежат «мертвым грузом» в норме накоплений.

Но ничто не вечно и коронакризис когда-то закончится, а вместе с этим и потребительская активность людей начнет расти. Вместе с этим в движение придут и деньги, разгоняя при этом инфляцию. Золото продолжит рост.

По моему предположению, полноценная активизация в мировой экономике начнется с лета. В силу того, что в теплую и солнечную погоду COVID-19 будет меньше распространяться.

Но в сравнении с прошлым летом, в обществе уже будет более сильный коллективный иммунитет, будет продолжаться вакцинация.

А следующей осенью, несмотря на страх новой волны, вирус уже не будет столь сильным, и не сможет оказывать сильного негативного влияния на экономику. Поэтому росту потребительской активности людей уже ничто не будет мешать, так же как и росту инфляции.

Михаил Федоров, аналитик