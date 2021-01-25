В Минсоцполитики объяснили, получат ли пенсии украинские заробитчане

Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир рассказал, есть ли возможность у украинских заробитчан получить пенсии, если они работали в других странах.
Разъяснение чиновника транслировалось в эфире телеканала «UA: Общественное».
По его словам, украинские трудовые мигранты могут рассчитывать на получение пенсионных выплат за свою зарубежную работу. Дело лишь в том, работают они легально или нет. Во втором случае пенсионные фонды других стран не могут выплачивать никаких средств за труд украинцев.
Как пояснил Шамбир, есть два типа соглашений, по которым людям может начисляться пенсия — территориальная и пропорциональная. Для работников, легально оформленных за границей, лучший вариант — пропорциональное соглашение.
«При пропорциональном принципе ни одна страна не проводит межгосударственных переводов. Деньги выплачиваются конкретно человеку за то, что он сделал в этой стране. Это основной принцип», — подчеркнул советник министра.
Также Николай Шамбир акцентировал внимание на главных принципах возможности получения пенсий за работу за рубежом.
«Если есть легальная занятость, если есть легальные отчисления в соответствующие пенсионные фонды, то будет и пенсия», — объяснил чиновник.
Самыми яркими примерами стран, которые сотрудничают по пенсионному обеспечению с Украиной, является Польша и Великобритания. Причем с Польшей у нашего государства подписано соответствующее соглашение, гарантирующее начисление денежного вознаграждения при выходе на заслуженный отдых и при возвращении украинцев на родину. «Даже если (в Польше. — Ред.) проработали менее пяти лет, это учитывается в стаж», — отметил Шамбир.
С Великобританией, к сожалению, Украина соглашение не заключила, впрочем, наши граждане могут получать так называемые «пенсии из Европы» — при условии постоянного проживания в этой стране и, соответственно, трудоустройства. Только при возвращении в Украину их работа за границей не будет учитываться при пенсионных выплатах.
Отвечая на вопрос о количестве пенсионеров, которые уже сегодня получают выплаты за свой труд в других государствах, Шамбир конкретной цифры не назвал.
«Это несколько десятков тысяч (человек. — Ред.)», — сообщил чиновник. Также Шамбир добавил, что Украина, в свою очередь, также перечисляет определенное количество денег в другие страны на оплату пенсий иностранным гражданам, которые работают у нас.
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