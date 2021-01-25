Укрэнерго с 1 февраля возобновит штрафные санкции к поставщикам

С 1 февраля 2021 года НЭК «Укрэнерго» возобновляет применение штрафных санкций, пени поставщикам, предусмотренных договорами об оказании услуг по передаче электрической энергии и диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

Об этом энергокомпания сообщает в Facebook.

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«НКРЭКУ постановлением № 93 отменила запрет взимать штрафные санкции с поставщиков (в том числе поставщиков универсальных услуг) за долги по оплате услуг оператора системы передачи (ОСП). В связи с этим с 1 февраля 2021 года НЭК „Укрэнерго“ возобновляет применение к поставщикам (в том числе поставщикам универсальных услуг) штрафных санкций (пени)», — сказано в сообщении.

Сейчас суммарный долг участников рынка за услуги по передаче электрической энергии превышает 6 млрд грн (с НДС), значительная доля этой суммы приходится именно на долги поставщиков универсальных услуг. В то же время задолженность по уплате тарифа на диспетчеризацию составляет 581,7 млн грн.

В соответствии с условиями договоров, в случае нарушения сроков оплаты ОСП может начислять участнику рынка пеню 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае с услугами передачи за просрочку более 30 календарных дней — дополнительно взимается штраф 7% от суммы просроченного платежа.

Напомним, Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины направило обращение к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в котором предупреждает о создании искусственной задолженности перед НЭК «Укрэнерго» со стороны участников рынка электроэнергии.

В связи с этим НКРЭКУ назначила внеплановые проверки 23 поставщиков электрической энергии.