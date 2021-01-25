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В приложении «Киев цифровой» теперь можно оплатить штрафы ПДД

В приложении «Киев цифровой» теперь можно оплатить штрафы ПДД

Команда КП «ГИВЦ» запускает новый функционал для водителей в приложении городских сервисов «Киев Цифровой». Теперь по номеру машины можно будет получать оповещения о штрафах за нарушение ПДД и сразу удобно платить их в смартфоне.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как этим пользоваться:

  • чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет загрузить последнюю версию «Киев Цифровой» для IOS или Android;
  • если вы добавите данные своего автомобиля в приложение и включите уведомления о штрафах в профиле пользователя, услуга сразу станет доступной;
  • квитанции за уплаченные штрафы также будут храниться в приложении. Водитель сможет загрузить их в смартфон, чтобы подтверждение оплаты всегда было под рукой.

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«По номеру машины можно будет легко проверить наличие задолженностей, мгновенно оплатить и следить за статусом штрафов», – отмечают разработчики.

Доступные услуги в приложении. Для горожан и гостей Киева уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты в смартфоне, уведомления о ремонтных работах от коммунальных служб, удобная оплата парковки и штрафов, возврат эвакуированной машины без очередей.

По материалам Finance.UA
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