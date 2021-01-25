В приложении «Киев цифровой» теперь можно оплатить штрафы ПДД

Команда КП «ГИВЦ» запускает новый функционал для водителей в приложении городских сервисов «Киев Цифровой». Теперь по номеру машины можно будет получать оповещения о штрафах за нарушение ПДД и сразу удобно платить их в смартфоне.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как этим пользоваться:
Читайте также: Почему приложение Kyiv Smart City заменили на «Киев Цифровой»
«По номеру машины можно будет легко проверить наличие задолженностей, мгновенно оплатить и следить за статусом штрафов», – отмечают разработчики.
Доступные услуги в приложении. Для горожан и гостей Киева уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты в смартфоне, уведомления о ремонтных работах от коммунальных служб, удобная оплата парковки и штрафов, возврат эвакуированной машины без очередей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2390 9
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифахВчера, 14:32 - 753 7
Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)Вчера, 08:02 - 1110 7
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1333 4
Рада создала Бюро экономической безопасностиВчера, 15:05 - 736 3
Какие доходы не нужно отражать в декларацииВчера, 09:14 - 6648 2
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанетсяВчера, 11:17 - 2665 2
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2390 9
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на долларВчера, 11:05 - 2370
ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиямВчера, 14:00 - 2259
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 204
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 906
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 896 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1664 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2545 6