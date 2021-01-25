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Samsung начнёт поставлять складные дисплеи для смартфонов другим производителям

Samsung начнёт поставлять складные дисплеи для смартфонов другим производителям

Компания Samsung планирует запустить поставки складных дисплеев для смартфонов другим производителям.

Об этом пишет корейское издание ET News.

Журналисты полагают, что таким образом компания стремится занять лидирующие позиции в этом сегменте рынка.

По данным издания, Samsung планирует отгрузить на рынок миллион складных дисплеев до конца года. Производство и доставка компонентов начнётся в третьем квартале 2021 года. Компания будет поставлять оба варианта панелей — с горизонтальным (как у Galaxy Z Flip) и вертикальным типом складываний (Galaxy Z Fold 2).

Предположительно, главными покупателями дисплеев выступят китайские производители. По слухам, ключевыми партнёрами станут Vivo и Oppo, которые якобы выпустят свои модели складных смартфонов уже во второй половине 2021 года. Источник издания в индустрии не назвал бренды, но подтвердил информацию про китайских партнёров и о сроках выпуска устройств.

По мнению журналистов, компания Samsung расширяет своё влияние на рынке складных панелей из-за уверенности в дальнейшем росте этого сегмента рынка. Кроме этого, конкуренция будет способствовать лучшей адаптации устройств со складными экранами.

Ранее инсайдеры сообщали, что OPPO и Xiaomi планируют выпустить свои складные смартфоны до конца 2021 года. Стоимость и характеристики пока не называются. Возможно, оба бренда тоже будут использовать дисплеи Samsung.

По материалам 3dnews.ru
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