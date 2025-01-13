Электромобили в тренде: определено лучшее авто года в Европе (фото) — Finance.ua

Электромобили в тренде: определено лучшее авто года в Европе (фото)
Объявлен победитель премии European Car of the Year («Европейский автомобиль года»). В этом году награду снова получил электромобиль — новый Renault 5.
Об этом сообщается на сайте конкурса.
В голосовании электромобиль Renault 5 E-Tech набрал 353 балла и опередил электрокроссовер Kia EV3 (291 балл). Третьим стал новый Citroen C3, имеющий гибридные и электрические версии.
Интересно, что 5 из 7 моделей-финалистов либо являются электрокарами, либо имеют электрические модификации. Кроме вышеупомянутых авто, это Hyundai Inster и Alfa Romeo Junior.
Жюри оценило невысокую цену Renault 5 E-Tech, а также стильный ретродизайн, качественный салон и неплохо настроенное шасси. Кроме того, в линейке модели есть спортивный вариант Alpine A290.
Примечательно, что для Renault это вторая победа подряд в конкурсе European Car of the Year. В прошлом году лучшим авто в Европе стал электрокроссовер Renault Scenic.
Премию European Car of the Year вручают с 1964 года. Лучшие авто года в Европе определяет жюри из 59 автожурналистов, представляющих 22 страны.
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