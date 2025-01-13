В Норвегии построили первую дорогу для беспроводной зарядки электромобилей — Finance.ua

В Норвегии построили первую дорогу для беспроводной зарядки электромобилей Сегодня 06:29 — Технологии&Авто

В Норвегии построили первую дорогу для беспроводной зарядки электромобилей

Норвегия добивается значительных успехов в устойчивом транспорте, установив свою первую дорогу с беспроводной зарядкой для электромобилей (EV) в Тронхейме. Этот инновационный проект имеет 100-метровый отрезок, встроенный в медные катушки под дорожным покрытием, что позволяет электромобилям заряжаться во время движения.

Пилотная программа будет длиться один год, в течение которого производительность и эффективность системы будут тщательно проверены.

Система беспроводной зарядки работает по принципу индуктивной зарядки, где специализированные медные катушки генерируют электромагнитное поле, передающее энергию транспортным средствам, оснащенным совместимыми приемниками. Первую в Норвегии дорогу беспроводной зарядки электромобилей в Тронхейме установила базирующаяся в Израиле компания Electreon Wireless.

Эта технология направлена ​​на устранение необходимости остановок для зарядки, что позволяет электробусам непрерывно работать в течение дня. В испытании принимают участие три электробуса от китайского производителя Yutong и один от Higer, что обеспечит разнообразный автопарк для всестороннего тестирования возможностей системы.

Цели и влияние на окружающую среду

Основная цель этого пилотного проекта — определить, может ли технология беспроводной зарядки служить единственным источником энергии для электробусов. Позволяя автобусам заряжаться во время движения, инициатива направлена ​​на сокращение выбросов углерода и повышение эффективности систем общественного транспорта. Кроме того, система будет оценена в строгих зимних условиях Тронхейма, чтобы оценить ее устойчивость и надежность в экстремальных погодных сценариях.

Проект поддерживается правительством Норвегии, ориентировочная стоимость его составляет до 22,4 млн норвежских крон (приблизительно $2,12 млн).

Україна електро По материалам:

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