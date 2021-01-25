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Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)

Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)

Издание DOU опубликовало результаты опроса украинских разработчиков о том, что им больше всего не нравится в их компании.

Зарплаты и бонусы. Респонденты оценивали материальную компенсацию и корпоративный соцпакет. Всего прислали 1384 комментария, в которых чаще всего жаловались на:

  • непрозрачный и нерегулярный процесс пересмотра зарплат,
  • низкую оплату,
  • неоплачиваемые овертаймы,
  • небольшое количество дней отпуска и больничных,
  • недостаточное медицинское страхование,
  • замораживание пересмотра зарплат в связи с кризисом, урезание соцпакета.

Условия труда. Респонденты оценивали офис компании, организацию удаленного режима работы, рабочее место, график работы. В этом блоке оставили 932 комментария. Часто называли такие проблемы:

  • старые мебель и техника,
  • отсутствие ноутбуков,
  • урезание бюджетов на обновление техники,

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  • жесткий график работы,
  • отсутствие помощи от компании с обустройством рабочего места дома и удаленного режима в целом.

Карьера. Респонденты оценивали обратную связь о проделанной работе, возможности для профессионального развития и условия для карьерного роста. В 1231 комментарии чаще всего респонденты жаловались на:

  • отсутствие обратной связи и недостаточное внимание к достижениям,
  • урезание бюджета на обучение,
  • отсутствие оплаты нужных учебных курсов,
  • ограниченность карьерного роста,
  • непрозрачный процесс повышения.

Проект. Оценивали проект, технологии и инструменты, атмосферу в коллективе и менеджмент. Респонденты оставили 1066 комментариев, и чаще всего специалисты недовольны:

  • непрофессиональным менеджментом,
  • устаревшими технологиями,
  • напряженной атмосферой в команде,

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  • сложностью коммуникации с заказчиком,
  • отсутствием настроенных процессов для удаленной работы.

Ранее Finance.ua писал, что среди айтишников за последние полгода существенно увеличилась медианная зарплата в DevOps: с $2400 до $2800. В других основных категориях медиана менялась незначительно — в пределах $100. Больше про зарплаты украинских IT-специалистов – читайте по ссылке.

По материалам ain.ua
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