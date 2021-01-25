Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)

Издание DOU опубликовало результаты опроса украинских разработчиков о том, что им больше всего не нравится в их компании.
Зарплаты и бонусы. Респонденты оценивали материальную компенсацию и корпоративный соцпакет. Всего прислали 1384 комментария, в которых чаще всего жаловались на:
Условия труда. Респонденты оценивали офис компании, организацию удаленного режима работы, рабочее место, график работы. В этом блоке оставили 932 комментария. Часто называли такие проблемы:
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Карьера. Респонденты оценивали обратную связь о проделанной работе, возможности для профессионального развития и условия для карьерного роста. В 1231 комментарии чаще всего респонденты жаловались на:
Проект. Оценивали проект, технологии и инструменты, атмосферу в коллективе и менеджмент. Респонденты оставили 1066 комментариев, и чаще всего специалисты недовольны:
Ранее Finance.ua писал, что среди айтишников за последние полгода существенно увеличилась медианная зарплата в DevOps: с $2400 до $2800. В других основных категориях медиана менялась незначительно — в пределах $100. Больше про зарплаты украинских IT-специалистов – читайте по ссылке.
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