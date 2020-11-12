Страны, где IT-специалисты зарабатывают больше всего (инфографика)

В среднем американские разработчики получают самые высокие зарплаты: средняя зарплата тамошних специалистов в разработке достигает $109 167 за год.
Об этом говорится в исследовании портала Hackerrank, в который были вовлечены 116 648 разработчиков.
Следующими странами с самым высоким уровнем оплаты труда были Австралия и Канада со средней годовой зарплатой разработчиков $88 538 и $72 771 соответственно. Нидерланды и Великобритания в этом году не попали в пятерку стран с самым высоким уровнем оплаты труда.
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При этом в США западные города возглавляют топ среди самых высоких зарплат разработчиков. Города на западе Штатов имеют самую высокую зарплату (средний показатель $128 197), тогда как северо-восток занимает второе место (средняя зарплата – примерно $112 870).
Самые высокие зарплаты в западном регионе получают специалисты прибрежных технических магнитов: Сан-Франциско ($147 947), Сиэтл ($134 538) и Лос-Анджелес ($129 079). На северо-востоке наибольшую зарплату имеют разработчики городов Бостон ($116 803) и Нью-Йорк ($115 792).
Какие языки программирования чаще всего знают разработчики:
Во всем мире 39% разработчиков считают, что им платят несправедливо. И лишь 35% опрошенных считают свои зарплаты вполне справедливыми. Еще 26% не нашли ответа на этот вопрос.
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