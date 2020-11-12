0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 411 0

Страны, где IT-специалисты зарабатывают больше всего (инфографика)

Страны, где IT-специалисты зарабатывают больше всего (инфографика)

В среднем американские разработчики получают самые высокие зарплаты: средняя зарплата тамошних специалистов в разработке достигает $109 167 за год.

Об этом говорится в исследовании портала Hackerrank, в который были вовлечены 116 648 разработчиков.

Следующими странами с самым высоким уровнем оплаты труда были Австралия и Канада со средней годовой зарплатой разработчиков $88 538 и $72 771 соответственно. Нидерланды и Великобритания в этом году не попали в пятерку стран с самым высоким уровнем оплаты труда.

Читайте также: 6 тысяч вакансий: в Украине вырос спрос на IT-специалистов

При этом в США западные города возглавляют топ среди самых высоких зарплат разработчиков. Города на западе Штатов имеют самую высокую зарплату (средний показатель $128 197), тогда как северо-восток занимает второе место (средняя зарплата – примерно $112 870).

Самые высокие зарплаты в западном регионе получают специалисты прибрежных технических магнитов: Сан-Франциско ($147 947), Сиэтл ($134 538) и Лос-Анджелес ($129 079). На северо-востоке наибольшую зарплату имеют разработчики городов Бостон ($116 803) и Нью-Йорк ($115 792).

Какие языки программирования чаще всего знают разработчики:

  • JavaScript;
  • Java;
  • C;
  • Python;
  • C++.

Получить деньги до зарплаты 💸

Во всем мире 39% разработчиков считают, что им платят несправедливо. И лишь 35% опрошенных считают свои зарплаты вполне справедливыми. Еще 26% не нашли ответа на этот вопрос.

Справка Finance.ua:

  • Ранее компания HackerRank составила список языков программирования, знание которых обеспечивает разработчикам высокие зарплаты в IT. Там опросили 116 000 программистов, которые рассказали, с какими языками у них чаще всего ассоциируются высокие зарплаты среди разработчиков.
  • Количество занятых специалистов в украинском IT достигло отметки 190 тысяч. В целом за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.
  • Чаще всего украинские IT-специалисты недовольны овертаймом, неконкурентными зарплатами и небольшим количеством дней отпуска.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.