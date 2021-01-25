Qualcomm представила мобильную платформу для автомобилей нового поколения

Американская компания Qualcomm уже в течение 15 лет сотрудничает с автопроизводителями. Продолжая развитие в этом направлении, чипмейкер подписал соглашение о партнёрстве с Veoneer с целью разработки систем помощи водителю. Кроме того, компания представила технологию Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit 4-го поколения.
Новая платформа позиционируется как многоцелевое решение для цифровой кабины. Она служит центральным узлом для высокопроизводительных вычислений, задач компьютерного зрения, искусственного интеллекта и обработки данных, поступающих с различных датчиков.
Фирменное оборудование поддерживает сети 5G и стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. По заверению производителя, благодаря возможностям сервиса Qualcomm Car-to-Cloud обновления прошивки по беспроводной сети будут доступны на протяжении всего жизненного цикла автомобилей на базе платформы. Система Qualcomm Automotive Cockpit 4 получила продвинутые графические и звуковые возможности, а также совместима с системами умного дома и актуальными голосовыми помощниками.
Ожидается, что первые коммерческие решения на базе Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit 4 будут доступны начиная со второго квартала 2021 года.
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