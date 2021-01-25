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Суд арестовал запланированный ПриватБанком к продаже ТЦ "Приозерный" в Днепре

Суд арестовал запланированный ПриватБанком к продаже ТЦ "Приозерный" в Днепре

Суд в Днепре по иску компании «Миссия-1» наложил арест на торговый центр «Приозерный», который государственный ПриватБанк намеревался продать на аукционе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

«Только что прилетел очередной „подарок“ из суда в Днепре: по иску компании с громким названием „Миссия-1“, наложен арест на торговый центр „Приозерный“, который ПриватБанк планировал продать на аукционе», — написал он.

Сульжик отметил, что ситуация с «Приозерным» похожа на препятствование продаже гостиницы «Мир» в Киеве, главного здания офиса ПриватБанка в Днепре «и многих других объектов».

По его словам, они были поставлены на баланс финучреждения его бывшими владельцами (коими были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) перед национализацией банка в 2016 году, и «теперь плавно покидают этот баланс при помощи судов и поддельных документов».

«Я думаю, основная цель — создать несколько судебных прецедентов и напасть на „Буковель“. Да и вообще, как продать комплекс или любой другой объект нормальному инвестору, если в любой момент, как черт из табакерки, может появиться что-то наподобие „Миссия-2“ с решением какого-либо Днепровского или Барышевского суда в руке?» — написал член набсовета госбанка.

В то же время он указал, что прокуратура почему-то не видит причин, чтобы объявить подозрения экс-топ-менеджерам банка, которые по халатности или намеренно оформили документы таким образом, чтобы создать благоприятную почву для подобных оспариваний.

«А у нас есть серьезные подозрения, что у оппонентов есть „машина времени“ с этими же бывшими топами Привата в кабине: некоторые документы, которые предъявляются в суде как бы от Привата 2016-го, были явно подписаны совсем недавно», — заявил Сульжик.

По его словам, в то время как США и другие иностранные юрисдикции накладывают арест на имущество бывших собственников ПриватБанка по всему миру, в Украине они «показывают, кто хозяин бала и кто заказывает музыку».

«Но ничего, битва как за сам „Приват“, так и за его имущество продолжается, и я не сомневаюсь, что те, кто хочет продолжать грабить страну, и те, кто им прислуживает, отправятся на свалку истории. Желательно, понеся достойное наказание по пути», — убежден Сульжик.

Отметим, что ТЦ «Приозерный» в Днепре площадью 32,4 тысячи квадратных метров и прилегающие 12 участков общей площадью 3,64 тысячи квадратных метров ПриватБанк выставил в январе на аукцион со стартовой ценой 518 млн грн.

По материалам Дело
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