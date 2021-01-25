Как изменятся цены в начале 2021 года - прогноз Минэкономики

В I квартале 2021 года характер влияния основных факторов на инфляцию существенно не изменится. Эти факторы действовали в 2020 году и будут взаимно компенсироваться.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, с одной стороны — сочетание монетарного фактора и высокой себестоимости производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке и дальше будет стимулировать рост цен. С другой — усиление такого фактора, как воздержание от значительных расходов на фоне пандемии COVID-19 (с учетом введения локдауна в январе и продления карантина до конца февраля), наоборот, частично компенсирует действие инфляционных факторов.

«Предполагаемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на рынке», — говорится в обзоре.

В Минэкономики отметили, что по итогу 2020 года рост потребительских цен составил 5%, что, несмотря на некоторое превышение уровня 2019 года (4,1%), в целом было медленнее, чем в течение 2017−2019 годов, когда рост по расчетам Минэкономики в среднем составил 9,1%. Кроме того, такой показатель инфляции попал в цель диапазона таргета Национального банка — 5% ± 1 п. п.

Справка Finance.ua:

Потребительские цены в Украине в декабре 2020 года, по сравнению ноябрем, выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5%.

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине в новом 2021 году, рассказал экономист Андрей Блинов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫