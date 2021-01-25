«Поселок цифровых кочевников»: на Мадейре готовы разместить 100 удаленных работников из любой точки мира

На Мадейре открывают первый в Европе «поселок цифровых кочевников». Он расположится в южной части острова – в населенном пункте Понта-ду-Сол, пишет budport.

Здесь готовы разместить 100 удаленных сотрудников из любой точки мира, которые должны оставаться на острове не менее одного месяца.

Инициатива стала реальностью после того, как местный стартап Digital Nomads Madeira и секретариат туризма и культуры Мадейры подписали протокол о сотрудничестве. Новый проект получит поддержку от местных властей, а также будет способствовать развитию острова не только как безопасного места, но и цифрового.

Сейчас инициатива будет продолжаться как пилотный проект. Он стартует первого февраля и продлится до 30 июня. Чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить форму на сайте программы. Бронирование уже можно осуществить на сайте Digital Nomads Madeira. Идея состоит в том, чтобы предоставить гостям совместное рабочее пространство (письменный стол и кресло), расположенное в культурном центре деревни, которое будет оборудовано бесплатным интернетом и доступом к Slack сообществу.

Всем участникам проекта будет оказана помощь в поиске недвижимости, аренде автомобиля и организации бытовых вопросов. Также планируются развлекательные мероприятия для разнообразия досуга.