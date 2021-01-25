Денежные мулы: кто это и чем они опасны

Самой популярной мошеннической схемой отмывания денег у украинцев является социальная инженерия и онлайн-мошенничество в интернете. На втором месте по популярности среди злоумышленников — мошенничество с банкоматами.

Об этом рассказала заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко во время пресс-брифинга «Итоги платежного и банкоматного мошенничества в 2020 году в Украине».

«Кроме того, в 2020 году у нас был некоторый всплеск скимминга (кража данных карты с помощью специального устройства, скиммера — ред.), по сравнению с предыдущим годом. Но все же стоит остановиться на статистике по мошенничеству с использованием методов социнженерии», — рассказала Данильченко.

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Речь идет о методах манипуляции, с помощью которых злоумышленники заставляют человека отдать им необходимые данные, которые затем они используют для завладения деньгами этой личности.

Кто такие мулы и чем они занимаются. Денежные мулы — это люди, которые помогают злоумышленникам реализовать все схемы онлайн-мошенничества и те схемы, где используется социальная инженерия. Организаторы напрямую не получают деньги в банкоматах и не ходят с похищенными карточками в банки — они практически никогда не попадают в поле зрения банковского сообщества. А денежные мулы — это люди, которые приходят в банк, оформляют на себя карточку, они являются тем первым звеном, на которое всегда выходит банк и киберполиция при расследованиях. Как правило, из-за этого у них испорчена репутация, а иногда против них может быть возбуждено уголовное производство.

Портрет денежного мула:

70% – мужчины, 30% – женщины;

36% – 21−30 лет, 22% – 14−20 лет, 27% – 31−40 лет.

«В основном это молодые люди, преимущественно мужчины. Почему-то такая тенденция, что вместо того, чтобы пойти зарабатывать деньги нормальным путем, они становятся пособниками для мошенников. Очевидно, они также попадают на этот крючок злоумышленников: им предлагают работу, согласившись на которую, они своими руками портят свою репутацию для банков», — отметила эксперт.

За 2020 год в межбанковский черный список было внесено 2871 паспорт, 3506 ИНН и 1936 телефонов денежных мулов.

То есть такие люди теряют любую возможность обслуживаться в банках, получать кредиты или финансовые услуги, поскольку они уже находятся в таких черных списках.

Сколько «зарабатывают» мошенники. Средняя сумма мошеннической операции в интернете — 198 грн, в социнженерии — 2400 грн, а если при этом злоумышленники еще и похитили карточку, сумма возрастает до 12 500 грн.