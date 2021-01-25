В Минцифре будут работать над стратегией развития сферы виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины создает рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию развития сферы виртуальных активов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для этого министерство создает рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию развития сферы виртуальных активов. К ней привлекаем широкий круг из предпринимателей украинской криптоиндустрии и представителей власти. Методологически проект будет модерировать эксперт по стратегическому планированию Валерий пекарь. Рабочая группа создается с целью получения системного и согласованного ответа относительно развития рынка виртуальных активов с учетом ряда факторов и разнообразия позиций профессиональных участников этой индустрии», — говорится в сообщении.

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Как отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, устойчивое развитие рынка виртуальных активов возможно только при наличии четкой стратегии.

«Долгосрочное развитие бизнеса невозможно без сотрудничества с государством. Создание рабочей группы с участием профессиональных участников индустрии и представителей Минцифры является конструктивным взаимодействием государства и рынка. Убежден, что такой формат сотрудничества позволит исследовать эффективные сценарии развития сферы виртуальных активов и усилить конкурентные преимущества отечественного рынка виртуальных активов на международной арене», — добавил Борняков.

Исследование рынка виртуальных активов будет проводиться по новейшей методологии форсайта (foresight). Ее особенностью является направленность на интересы членов экосистемы виртуальных активов в Украине и проактивный подход конструирования будущего. В ходе исследования определят основные тренды, которые формируют будущее рынка виртуальных активов, и характер их влияния.

Результатом форсайта станет совместная стратегия развития рынка виртуальных активов в Украине.