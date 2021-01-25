0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

В Минцифре будут работать над стратегией развития сферы виртуальных активов

В Минцифре будут работать над стратегией развития сферы виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины создает рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию развития сферы виртуальных активов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для этого министерство создает рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию развития сферы виртуальных активов. К ней привлекаем широкий круг из предпринимателей украинской криптоиндустрии и представителей власти. Методологически проект будет модерировать эксперт по стратегическому планированию Валерий пекарь. Рабочая группа создается с целью получения системного и согласованного ответа относительно развития рынка виртуальных активов с учетом ряда факторов и разнообразия позиций профессиональных участников этой индустрии», — говорится в сообщении.

Читайте также: Законопроект «О виртуальных активах»: Минцифры назвало мифы и истинные намерения правительства

Как отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, устойчивое развитие рынка виртуальных активов возможно только при наличии четкой стратегии.

«Долгосрочное развитие бизнеса невозможно без сотрудничества с государством. Создание рабочей группы с участием профессиональных участников индустрии и представителей Минцифры является конструктивным взаимодействием государства и рынка. Убежден, что такой формат сотрудничества позволит исследовать эффективные сценарии развития сферы виртуальных активов и усилить конкурентные преимущества отечественного рынка виртуальных активов на международной арене», — добавил Борняков.

Исследование рынка виртуальных активов будет проводиться по новейшей методологии форсайта (foresight). Ее особенностью является направленность на интересы членов экосистемы виртуальных активов в Украине и проактивный подход конструирования будущего. В ходе исследования определят основные тренды, которые формируют будущее рынка виртуальных активов, и характер их влияния.

Результатом форсайта станет совместная стратегия развития рынка виртуальных активов в Украине.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.