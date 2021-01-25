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Фонд гарантирования в марте начнет продажу земельных участков банка Аркада

Фонд гарантирования в марте начнет продажу земельных участков банка Аркада

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в марте 2021 года начать серию электронных аукционов по продаже земельных участков банка «Аркада».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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Так, в течение нескольких месяцев на торги будут выставлены 34 земельных участка под Киевом — в городах Буча и Бровары, а также в поселке Михайловка-Рубежовка, который входит в состав Киево-Святошинского района Киевской области.

Выставленные на продажу участки являются привлекательным объектом инвестирования, особенно для компаний, работающих в сфере строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также в аграрном секторе, отметили в Фонде.

В частности, потенциальным покупателям будут предложены 12 земельных участков, расположенных на границе города Буча, на расстоянии 25 км к западу от Киева. Их целевое назначение — строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений. Участки имеют общую площадь 72,61 га и удачное расположение. Около трети территории Бучи находится в лесной зоне. Часть из них имеет асфальтированные подъездные пути, рядом находятся инженерные сети (газоснабжение, электроснабжение и др).

Также на аукционы будут выставлены 19 земельных участков в поселке Михайловка-Рубежовка, расположенном в 16 км к западу от Киева. Все участки предназначены для ведения личного крестьянского хозяйства и имеют общую площадь 159 га.

Поселок Михайловка-Рубежовка граничит с городами Буча и Ирпень и характеризуется активной постройкой частных домов и возведением современных коттеджных городков. Участки, выставляемые на продажу, расположены неподалеку коттеджного городка «Михайловский сад».

Кроме этого, весной Фонд выставит на продажу три земельных участка в городе Бровары общей площадью 9,89 га. Их целевое назначение — земли жилой застройки и размещения объектов инфраструктуры.

По материалам УКРИНФОРМ
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